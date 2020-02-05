Владимир Макей завел аккаунт в Instagram, Александр Карлюкевич осваивает молодежную соцсеть TikTok
В популярной среди подростков социальной сети TikTok обнаружилось видео с участием министра информации Беларуси Александра Карлюкевича.
В ролике Карлюкевич приглашает желающих посетить книжную ярмарку, проходящую 5-9 февраля в Минске. Примечательно, что в видео есть даже монтаж.
На данный момент видеоприглашение собрало 57 лайков и 4 комментария, пишет interfax.by
Мининформ пока единственное белорусское ведомство, которое начало осваивать TikTok. У странице министерства пока есть 129 лайков, 35 подписчиков (меньше часа назад их было 22) и 8 видео.
TikTok —социальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Особенно популярна соцсеть среди подростков.
18:48 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.