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Владимир Макей завел аккаунт в Instagram, Александр Карлюкевич осваивает молодежную соцсеть TikTok

В популярной среди подростков социальной сети TikTok обнаружилось видео с участием министра информации Беларуси Александра Карлюкевича.

В ролике Карлюкевич приглашает желающих посетить книжную ярмарку, проходящую 5-9 февраля в Минске. Примечательно, что в видео есть даже монтаж.


На данный момент видеоприглашение собрало 57 лайков и 4 комментария, пишет interfax.by

Мининформ пока единственное белорусское ведомство, которое начало осваивать TikTok. У странице министерства пока есть 129 лайков, 35 подписчиков (меньше часа назад их было 22) и 8 видео.

TikTok —социальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Особенно популярна соцсеть среди подростков.
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