В Европе начинаются крупнейшие военные учения
В Нидерландах начинаются военные учения НАТО Defender Europe. В ходе манёвров запланировано самое крупное за последние 25 лет развёртывание войск США.
В учениях примут участие более 37 тысяч военных из 18 стран-членов и партнеров НАТО. Непосредственно из США в Европу перебросят 20 тысяч солдат и офицеров. В НАТО подчеркнули, что таким образом Вашингтон демонстрирует свою решимость поддержать европейских союзников.
Учения продлятся до середины мая. К этому времени должно завершиться развёртывание войск союзников в Германии и Польше.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что учения не направлены против какой-либо страны.
Источник: svoboda.org
17:57 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.