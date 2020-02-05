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Дмитрий Крутой: биометрические паспорта появятся с 2021 года

Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система (БИСРС), которая позволит перейти на биометрические паспорта и ID-карты, должна заработать не позже 2021 года, заявил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

"БИСРС - это задача №1. Мы должны всеми возможными усилиями с 1 января следующего года запустить эту систему. Переносить сроки невозможно, вопрос на особом контроле президента", - подчеркнул Крутой, которого цитирует госагентство БелТА.

Министр связи и информатизации Константин Шульган в свою очередь пояснил, что работы по вводу в промышленную эксплуатацию БИСРС должны быть завершены к 1 декабря 2020 года. "В результате в Беларуси будет введена новая система удостоверения личности с использованием биометрических документов, которая будет пропуском в электронный мир для взаимодействия с сервисами государства", - отметил Шульган.

Как сообщалось, запуск проекта по внедрению в Беларуси биометрических паспортов и ID-карт планировался с начала 2020 года, но был отложен по техническим причинам.

Фото: «Картина мира с Юрием Козиятко», телеканал «Россия-Беларусь»


ID-карта станет единственным документом, удостоверяющим личность. Новый биометрический паспорт будет использоваться только для выезда за границу. ID-карты будут выдаваться как гражданам Беларуси, так и постоянно проживающим в стране иностранцам и лицам без гражданства.

В обязательном порядке биометрический паспорт и ID-карта будут выдаваться гражданам Беларуси с 14 лет. Планируется, что стоимость ID-карты составит одну базовую величину, паспорта - три базовые. Процедура получения биометрического паспорта будет необязательной, граждане смогут использовать старый документ вместе с ID-картой.
interfax.by
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