Парламент Румынии проголосовал за отставку правительства
Парламент Румынии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Людовика Орбана
За это решение проголосовал 261 депутат и сенатор. Согласно местному законодательству, вотум недоверия должны были поддержать минимум 233 парламентария, голосование проходило тайно.
Инициаторами отставки выступили фракции Социал-демократической партии и Демократического союза венгров Румынии. Поводом для вынесения вотума недоверия стало утверждение кабинетом министров многочисленных поправок в законы без консультаций и обсуждений.
Орбан был выдвинут румынским лидером Клаусом Йоханнисом на пост премьера. Кабмин под его руководством утвердили 4 ноября 2019 года. Орбан сменил на этом посту представителя социал-демократов Виорику Дэнчилэ.
Источник: sputnik.md
17:27 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.