Парламент Румынии проголосовал за отставку правительства

За это решение проголосовал 261 депутат и сенатор. Согласно местному законодательству, вотум недоверия должны были поддержать минимум 233 парламентария, голосование проходило тайно.





Инициаторами отставки выступили фракции Социал-демократической партии и Демократического союза венгров Румынии. Поводом для вынесения вотума недоверия стало утверждение кабинетом министров многочисленных поправок в законы без консультаций и обсуждений.





Орбан был выдвинут румынским лидером Клаусом Йоханнисом на пост премьера. Кабмин под его руководством утвердили 4 ноября 2019 года. Орбан сменил на этом посту представителя социал-демократов Виорику Дэнчилэ.







