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Спикер парламента порвала речь президента. Что пошло не так?

Ежегодное обращение президента США к нации обернулось скандалом.

После выступления Дональда Трампа спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси демонстративно порвала листы с его речью.

Пелоси сделала это после того, как еще в начале выступления Дональд Трамп не пожал ей руку.

Как развизвались события - в видео Русской службы Би-би-си.
Кристиан Вайсфлог,
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