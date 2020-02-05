Спикер парламента порвала речь президента. Что пошло не так?
Ежегодное обращение президента США к нации обернулось скандалом.
После выступления Дональда Трампа спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси демонстративно порвала листы с его речью.
Пелоси сделала это после того, как еще в начале выступления Дональд Трамп не пожал ей руку.
Как развизвались события - в видео Русской службы Би-би-си.
Кристиан Вайсфлог,
17:14 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.