У предстоятеля Русской православной церкви, например, обнаружились Ulysse Nardin дороже $16 000, хотя ещё несколько лет назад Кирилл обещал пользоваться только подарком президента — недорогими часами российского производства.





Кожа аллигатора с бриллиантами





В январе 2018 года патриарх Кирилл пришел в Совет Федерации на открытие Рождественских встреч на тему «Нравственные ценности и будущее человечества». На руке у главы РПЦ красовались часы Ulysse Nardin Dual Time 42 mm, что видно на фото, сделанном на этом мероприятии фотокорреспондентом «Коммерсанта».





Эта модель 2005 года, выпущеная в корпусе из нержавеющей стали диаметром 42 миллиметра, отличается водонепроницаемостью до 100 метров, двойным циферблатом и увеличенным размером окна даты.





Часы поставляются с черным ремешком из кожи аллигатора с застежкой из нержавеющей стали.





Ulysse Nardin выпустил два варианта этой модели — в корпусе с белыми бриллиантами и без, причём первый вариант более чем вдвое дороже второго. Судя по заметной на фото характерной ребристости на корпусе часов, Его Святейшество носит именно модель с бриллиантами.





Сейчас новых часов такой модели уже не производят, но в интернет-магазинах экземпляр, как у Патриарха можно приобрести за $16 100. Стоит отметить, что эта модель Ulysse Nardin стоит дешевле часов Breguet, которые раньше видели у патриарха. В 2012 году журналисты оценивали их в $30 000, то есть в два раза дороже нынешнего элитного экземпляра.





Однако, если принять во внимание падение курса доллара (в 2012 году он стоил около 30 рублей), то в российской валюте разные элитные часы Патриарха стоят одинаково — около одного миллиона рублей.





Спортивный стиль Патриарха





В ноябре 2019 года патриарх пришел на заседание II Съезда Общества русской словесности, проходившее в МГУ, в финских спортивных часах Suunto. Их тоже можно идентифицировать по фото «Коммерсанта». Глава РПЦ выбрал для себя модель Suunto 9 BARO Titanium стоимостью 55 990 рублей.





Часы сделаны из титана, держатся на силиконовом ремешке, в них можно погружаться в воду на глубину до 100 метров.





Компания-производитель рекомендует эту модель для «спортсменов, которым нужны бескомпромиссные спортивные часы». Они могут отслеживать до 120 часов тренировок, снабжены барометрическим датчиком для измерения высоты, давления и способны предупреждать о надвигающемся шторме.





Амбассадорами бренда Suunto являются спортсмены, триатлонисты, дайверы, скалолазы, победители ультрамарафонов и Ironman.





«Открытые медиа» задали вопрос пресс-службе РПЦ о происхождении часов патриарха, но ответа не получили.









Патриарший Breguet и его пропажа





В 2012 году патриарх Кирилл стал героем эпического скандала. Тогда блогеры обнаружили на сайте Патриархии отретушированную фотографию сидящего за столом патриарха. Часов на его руке не было — но они отражались в лакированной поверхности стола.





В этих часах опознали одну из моделей Breguet стоимостью около $30 000. Патриархия сперва отрицала, что кто-то вообще редактировал эту фотографию главы РПЦ, но позже признала, что фото действительно отретушировали, и извинилась за инцидент.





Сам Кирилл тогда признал, что ему действительно подарили Breguet, однако он их никогда не надевал. Телеведущий Владимир Соловьёв рассказал со слов предстоятеля церкви, что единственные часы, которые тот действительно носит — это «русские, недорогие часы с гербом», подаренные ему Дмитрием Медведевым во время его президентства.





Патриарх попадал и в другие скандалы, связанные с дорогим имуществом. В том же 2012 году СМИ сообщили о том, что он владеет элитной квартирой в Доме на набережной в центре Москвы. И опять телеведущий Соловьев утверждал, что глава РПЦ не жил там ни единого дня, хотя и перевез туда библиотеку своего отца.





Кроме того, патриарх пользуется дорогой яхтой, которую церкви подарил «Лукойл». На борту этого корабля летом 2019 года замечали полуголых девушек и туристов. Стоимость аренды этой яхты составила 500 000 рублей в день, выяснили тогда «Открытые медиа».