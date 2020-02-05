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За призыв к акции и участие в ней - два разных заседания. Что известно о суде над Статкевичем

Судебное заседание над политиком Николаем Статкевичем прошло сегодня в Ленинском суде г. Минска.

архивное фото

Дело по части 3 статьи 23.34 (нарушение порядка проведения массового мероприятия) рассматривала судья Ольга Павловская

В качестве свидетеля выступил служебный инспектор Ленинского РОВД Иван Скороходов. Он рассказал, что увидел в социальной сети Фейсбук информацию от Статкевича, где содержался призыв к участию в акции за независимость 20 декабря 2019 года на площади Калиновского.

“Так оппозиционные активисты называют Октябрьскую площадь”, — отметил свидетель.

Таким образом, политику вменялись незаконные публичные призывы к несанкционированному массовому мероприятию.

После выступления свидетеля суд сразу же вынес решение о возврате дела в Ленинское РОВД для устранения недостатков. Судебное заседание продлилось около 5 минут.

Ранее за участие в акции за независимость 20 декабря Статкевич уже получил штраф 50 б.в.
Источник: spring96.org
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