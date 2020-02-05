Посол Великобритании: Для снятия санкций Беларуси необходим большой прогресс в соблюдении прав человека
Великобритания наблюдает прогресс в сфере прав человека в Беларуси. Но этого недостаточно для полного снятия санкций, заявила посол Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс.
Напомним, Великобритания в связи с выходом из Евросоюза сохранила санкции в отношении Беларуси. Они, по мнению британского правительства, призваны побудить власти Беларуси уважать демократические принципы и институты, не подавлять гражданское общество, надлежащим образом расследовать и возбудить уголовное дело в отношении лиц, ответственных за исчезновения Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского, соблюдать международное право в отношении прав человека и уважать права человека.
— Великобритания решила сохранить режим санкций, введенный Евросоюзом. И, как в случае с ЕС, режим санкций будет пересматриваться каждый год. Но пока на данный момент режим санкций такой же, как и был, — заявила посол Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс во время медиазавтрака с белорусскими журналистами.
Дипломат отметила, что она сегодня видит в Беларуси прогресс в сфере прав человека, но для полной отмены санкций Великобритания должна увидеть «большой прогресс в этой сфере».
Под прогрессом, который наблюдают сегодня, британский дипломат понимает возможность представителей гражданского общества вести диалог с властью.
— Из того, что я сама наблюдала, и в моих беседах с представителями гражданского общества я услышала, что они видят сейчас больше возможностей обсуждения тех вопросов, которыми они занимаются, с представителями правительства. Я считаю, что гражданское общество — важный элемент в любой стране, и мне приятно, что у них появилось больше возможностей для диалога с властями, — пояснила Перкинс.
Что касается двусторонних отношений Великобритании и Беларуси, то посол отметила значительное развитие. И официальный Лондон готов продолжать диалог, особенно по чувствительным темам.
— Мы продолжим диалог с правительством Беларуси по вопросу прав человека, очень важно иметь возможность обсуждать эти вопросы.
Что касается смертной казни, то в парламенте предыдущего созыва у нас были очень хорошие отношения с рабочей группой по изучению вопросов смертной казни, и сейчас в новом парламенте тоже была сформирована группа по вопросу отмены смертной казни, и мы планируем начать с ними сотрудничество.
Великобритания считает смертную казнь несправедливым наказанием при любых обстоятельствах. И я надеюсь, что когда-нибудь Беларусь примет этот шаг и введет мораторий или полностью отменит смертную казнь, — сказала Жаклин Перкинс.
Источник: tut.by
14:37 05/02/2020
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Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.