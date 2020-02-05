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"25 лет у нас США враг-враг-враг, и тут – оба-на!"

Диалог топ-менеджера Ивана Рака и экономиста Ярослава Романчука о визите в Минск госсекретаря США Майкла Помпео.


– Как тебе, в целом, этот визит на фоне того, что 25 лет у нас Америка враг-враг-враг-враг, и посла нет, и ничего нет, и тут – оба-на!? Будет ли это толчком, что Беларусь начнет меняться? – рассуждает Ярослав Романчук в программе на Примусе.

– Визит Помпео – это американская разведка, смысл которой, «проверить на вшивость» белорусско-российские отношения, – предполагает Иван Рак. – Когда министр иностранных дел Владимир Макей говорит, что США должны больше присутствовать в Беларуси и быть более активными в нашей стране (политически и экономически), то всплывает вопрос: «В каком плане активными?». Ведь в свое время Александр Григорьевич говорил, что мы не позволим здесь американцам быть проводниками цветной революции...

Так что есть непонимание: сначала у нас была одна политика, теперь другая. При этом понятно, что Помпео – это же кадровый сотрудник ЦРУ, это образованный и высокоинтеллектуальный человек, такой американский Путин…


– Во главе такой страны, как США, лошков практически не бывает…

– Так вот то, что он встретился с Лукашенко, особо ничего не значит. Вопрос – что за пряники привез Помпео?

– Чтобы были пряники, нужно изменить отношение к собственности, к институтам демократии…

– Для США остается неизменной доктрина, направленная на права человека. Сам факт, что госсекретарь США встретился с правозащитниками, говорит о том, что права человека на второй план не уходят.  
Источник: gazetaby.com
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