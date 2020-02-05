Как Путин подмочил репутацию мемориала Холокоста Яд ва-Шем





И чтобы спасти все это, руководству мемориала придется рассказать общественности всю правду о том, что происходило за кулисами Всемирного форума памяти жертв Холокоста, считает издание.





По сути, это мнение многих израильтян. Некоторым кажется странным, что Яд ва-Шем извинился не в тот же день, а только сейчас, когда израильский премьер Биньямин Нетаньяху решил некоторые важные вопросы на встрече с Путиным в Москве.





Форум, посвященный 75-летию освобождения концлагеря "Освенцим", прошел в Иерусалиме 23 января под лозунгом "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом".





На него приехало более 40 мировых лидеров, включая Владимира Путина. В рамках своего однодневного визита Путин выступил перед гостями форума и открыл памятник жертвам блокады Ленинграда.





Однако выступление российского президента вызвало в Израиле и за его пределами массу вопросов. Многие считают его версию о роли СССР в войне искажением истории.





Эмиль Шлеймович. - В представленных на форуме материалах было много фактических ошибок: искажение границ Польши, путаница с названиями... "Ни для кого не секрет, что весь форум был спроектирован под Владимира Путина: Израиль составил программу таким образом, чтобы она была удобна российскому президенту, и он превратился в центральную фигуру, - объясняет в комментарии Би-би-си политолог. - В представленных на форуме материалах было много фактических ошибок: искажение границ Польши, путаница с названиями...





Ничего не говорилось о вещах, которые не укладываются в российскую парадигму. Было представлено абсолютно однобокое постсоветское видение того, что происходило во Второй мировой войне".





Газета "Гаарец" указывает на то, что форум был организован близким к Путину предпринимателем Моше Кантором (Вячеслав Кантор) совместно с Яд ва-Шемом и правительством Израиля.





В ответ на критику мемориал Яд ва-Шем направил в газету письмо, в котором признал, что в видео, показанном на форуме, события Второй мировой войны представлены однобоко и предвзято.





В частности, в нем не упоминался пакт Молотова-Риббентропа, не был отражен раздел территории Польши, да и сама карта Польши была показана с ошибками.





Jerusalem Post цитирует главу Международного института по изучению истории Холокоста при Яд ва-Шеме профессора Дана Михмана, который уверяет, что его ведомство не поддерживает чьих-либо попыток запутать и исказить историю.





Мемориал извинился за исторические ошибки на Всемирном форуме по Холокосту и пообещал выяснить, почему Всемирный форум памяти жертв Холокоста позволил российской интерпретации событий стать доминирующей на церемонии.









"Яд ва-Шем на протяжении своей истории старался не быть частью политических процессов и сохранял нейтральность. Иногда эта историческая правда была не очень удобна политикам разных стран, и речь здесь не только про Россию, был конфликт и с Украиной. Но Яд ва-Шем выступает за историческую объективность.





И вот мероприятие, которое напрямую с ним ассоциируется, содержало такие ошибки. Нет никаких шансов, что кто-то из политического руководства Израиля попросил об этом. Это невозможная ситуация", - считает израильский эксперт Марк Новиков.





Однако есть в Израиле и мнение, что руководство мемориала не могло не знать заранее, что будет происходить на его трибуне.





Что сказал Путин?

"Большая честь сегодня принимать одного из самых влиятельных лидеров в мире. Мы знаем, откуда происходит антисемитизм. Но мы не знаем, где это заканчивается. Естественно, поэтому важно, чтобы мы все вместе боролись против него. И конечно же, эту войну невозможно выиграть без активного участия России", - сказал на форуме президент Израиля Реувен Ривлин.





"Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем, это заканчивается Освенцимом. Поэтому нужно быть очень внимательным для того, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем", - ответил Путин.





Президент России назвал преступления нацистов против евреев одной из самых черных страниц истории. При этом Путин подчеркнул, что нацисты получали поддержку жителей оккупированных стран Европы.





"Фальсификация истории Второй мировой войны, отрицание геноцида и Холокоста, а также использование Аушвица для любых целей - это осквернение памяти жертв. Правда о Холокосте не может умереть, правда об Освенциме должна жить так, чтобы это преступление больше никогда не повторилось", - сказал в ходе выступления Владимир Путин.





При этом газета "Гаарец" со ссылкой на организаторов форума отмечает, что в материалах, представленных на форуме, не упоминался раздел Польши между СССР и Германией в 1939 году, на представленных картах были неверно указаны границы Польши и ее соседей, не содержалось отсылок к Украине.





Президент Польши Анджей Дуда - именно на территории польского города Освенцим находился германский концлагерь - в Израиль не прибыл по принципиальным соображениям.





В те же дни в Польше тоже отмечали освобождение Освенцима, и, выступая у себя на родине, президент Дуда сказал следующее:





"Память о Холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчаний. К сожалению, сегодня память о войне и её уроки, наследие всё чаще становятся объектом политической сиюминутной, текущей конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо.





А долг современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей - защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников".



В чем суть спора?

Исторический спор о роли СССР в начале Второй мировой войны между Россией и Польшей длится уже несколько лет.





Российский президент неоднократно публично оправдывал заключение довоенного пакта Молотова-Риббентропа и говорил, что Польша чуть ли не сама виновата в постигшей ее участи.





В декабре прошлого года Владимир Путин назвал полным бредом резолюцию Европарламента, осуждающую попытки российских властей "обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом", обвинил довоенную Польшу в сотрудничестве с гитлеровской Германией, а польского посла в Берлине того времени Юзефа Липского назвал "антисемитской свиньей".





Польский МИД вызвал посла России на беседу, прошедшую в "жестком, но корректном" тоне. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опубликовал на сайте правительства страны заявление, в котором обвинил российского президента в попытках оболгать Польшу и назвал Советский Союз и Третий рейх ответственными за начало Второй мировой войны.









Что думают в Израиле?

Еще до начала форума в Израиле израильский политолог Марк Новиков в разговоре с Би-би-си объяснял: для Нетаньяху этот форум - прекрасная возможность подчеркнуть свой статус на мировой арене в непростой для него предвыборной период. "Это игра на внутреннюю повестку", - уверен Новиков.





С ним согласен и политолог Эмиль Шлеймович:





"Все это делается в рамках предвыборного пиара. Уже в третий раз перед выборами Нетаньяху возвращает на родину человека, оказавшегося в чужих застенках. Это отработанный ход. Но пиар такого рода вызывает отторжение.





У нас пока нет опросов, которые бы отразили рейтинг его партии после возвращения Наамы [Иссахар], но ожидается, что он не вырастет. Местные СМИ даже пишут, что Нетаньяху "подчинил израильскую дипломатию российским интересам".





В стране распространено мнение, что памятью Холокоста начали торговать в политических целях, потому что лидеры стран решали на форуме свои политические вопросы, в том числе и освобождение Наамы, говорит политолог Эмиль Шлеймович.





Эксперты уверены, что и форум, и возвращение Наамы Иссахар - часть пиар-кампании Нетаньяху перед очередными выборами: таким образом действующий премьер демонстрирует, что он способен договориться даже с Россией, чтобы добиться цели - выдворить Иран из Сирии.