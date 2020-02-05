"Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, - некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией. - Прим. БЕЛТА). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос", - сказал Александр Лукашенко.





Он подчеркнул, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом. "Но если вы пообещали за 5 лет (когда "Белтрансгаз" купили) вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли", - заметил белорусский лидер.





"Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите - пусть скажут нам об этом. И не кричат: "Ах, Помпео (Госсекретарь США. - Прим. БЕЛТА) приехал. Завтра Трамп приедет... Что они будут делать?" - отметил глава государства.





Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь как суверенная и независимая страна определяет, какую проводить внешнюю политику. "Или мы этим навредили России? Нет", - добавил он.





"По поводу того, куда мы смотрим, если кого-то из россиян это волнует, то они пусть посмотрят на своего двуглавого орла - они смотрят и туда, и сюда. А мы в центре. Поэтому мы смотрим, что происходит вокруг. И мы не Россия. Это "медведь" - огромная страна. Им можно смотреть на восток, запад, и больше никуда, - отметил Александр Лукашенко. - А мы, если только что-то прозеваем, то нашему орлу и голову открутят, и похоронят. Поэтому мы вокруг смотрим, мониторим и живем своим умом".





Президент, отвечая на вопросы журналистов, коснулся темы переговоров вокруг поставок энергоресурсов. "Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам", - пояснил глава государства.





Он заявил, что в России не соглашаются на такие предложения и настаивают еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку нефти в Беларусь. "А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?" - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.





Президент вместе с тем констатировал, что даже в российских СМИ, несмотря на пропаганду, появились и здравые голоса, которые говорят, что с белорусами так нельзя.





"Притом мы же не просим у них никаких денег. Мы уже и кредиты им заплатили за прошлый год, не перекредитовывались. А если говорить по кредитам, то американцы им платят 1,5% за то, что они там валюту держат, а мы им платим от 4% до 6%. Счастье нам подарили - $1 млрд ежегодно мы России платим. Они удачно разместили свои деньги", - констатировал глава государства.





Он подчеркнул, что сейчас Беларусь не просит у России кредитов и предлагает сотрудничество. "Нет, не хочется. Хочется, понимаете, по-византийски по голове ударить и наклонить. Зачем это нужно?" - заметил глава государства.





"Мы готовы сотрудничать. Но это должно быть честно, прозрачно и искренне. Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня $127 за 1 тыс. куб.м газа предложили. Спотовые цены в Европе - до $100 газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите. Кто кого кормит, показывает товарооборот. У нас сегодня отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией $9 млрд. То есть они у нас продают на $9 млрд больше, чем покупают. Так кто кого кормит? Специалисты это понимают. А идет пропаганда, начинают уже россиян настраивать против Батьки Лукашенко и Беларуси. Зачем им это надо? Ушли те времена, когда кричали, что Лукашенко схватит шапку Мономаха", - подчеркнул Президент.





"Поэтому не надо бояться. Надо налаживать отношения. Нам надо передать новому поколению то, что мы сделали (в прошлые годы по развитию двусторонних отношений с Россией. - Прим. БЕЛТА), притом в достойном виде", - резюмировал Александр Лукашенко.