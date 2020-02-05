Визит сопровождался не только громкими декларациями, но и конкретными решениями: 1 февраля Помпео обещал “в скором времени” назначить нового посла, а 3 февраля СМИ уже назвали наиболее вероятную кандидатуру: Джули Фишер.





Госсекретарь США встретился с Лукашенко и выразил готовность “обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам”, побеседовал с главой МИД Владимиром Макеем, погулял по Парку высоких технологий и принял делегацию гражданского общества. И впечатлился, судя по записям в Twitter.





Но это внешняя сторона визита. А что осталось за кадром?





Валерий Ковалевский по просьбе Бывший беларуский дипломатпо просьбе Беларускай праўды прокомментировал итоги визита.





- Майк Помпео заявил, что в ближайшее время США назначат нового посла в Беларуси. Когда американский посол может вернуться в Минск?





- Насколько мне известно, Белый дом уже рассматривает кандидатуру американского посла в Беларуси. И даже названо имя возможного посла – Джули Фишер. Предполагается, что приезд нового посла в Минск может произойти уже в мае-июне. При этом стоит ожидать, что одновременно в Вашингтон вернётся и посол Беларуси. Такая синхронность была бы уместной, учитывая особую сложность проблемы отсутствия послов столь длительное время и важность их возврата для развития двусторонних отношений.





- Одновременно госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон и Минск не сблизились до такой степени, чтобы окончательно отменять санкции, а правам человека в Белом Доме по-прежнему придают важное значение. Означает ли это, что Вашингтон увязывает дальнейшую нормализацию двусторонних отношений с президентской кампанией в Беларуси?





- Не похоже, чтобы в Вашингтоне оценивали шансы на то, что Лукашенко изменит сам себе и проведёт честные демократические выборы. В то же время, хоть проблематика прав человека в Беларуси оттеснена на второй план, США не намерены добровольно и досрочно отказываться от этой возможности влиять на поведение режима. Европейцы это уже сделали и явно поторопились.





Более того, когда Лукашенко всё более громко заявляет о ценности здоровых отношений с США, Вашингтон получает более выгодные позиции, чтобы теперь уже по-дружески напоминать о проблемных вопросах.





Хорошие отношения с США нужны Беларуси значительно больше, чем наоборот. Минск ценит положительную динамику в отношениях с Вашингтоном, которую можно успешно демонстрировать по всему миру и убеждать в своей нормальности. Другое дело, насколько США будут заинтересованы в применении этого рычага для влияния на внутриполитическую ситуацию в Беларуси, когда их приоритетом является региональная безопасность.





- Много шума и в Минске, и в Москве наделало заявление Помпео о том, США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам. Вопрос в другом: готов ли Минск покупать? Может ли американская нефть стать реальной альтернативой российским энергоресурсам?





- Нефтяной бизнес Беларуси не настолько прямолинеен и прост, чтобы автоматически переключаться с одного поставщика нефти на другого. В Беларуси эта тема вплетена в политические отношения на самом высоком уровне, на нефтяном бизнесе зарабатывают многие из окружения Лукашенко. Есть сомнения, что они смогут так же успешно продолжать зарабатывать на американской нефти. Сложные схемы расчётов за поставки российской нефти вряд ли можно воспроизвести на международных рынках.





Стоит также учесть, что у американских компаний другие стандарты прозрачности в ведении бизнеса, весьма эффективно действует закон о борьбе с коррупцией за рубежом. Поставки нефти из США будут подпадать под действие этого закона, и американским и беларуским юрлицам придётся учитывать его положения или рисковать значительными штрафами.





- Набирает обороны конспирологическая версия, что Помпео привез Лукашенко личное письмо от Дональда Трампа, в котором «содержится ряд революционных идей, сопоставимых по резонансу с «Большой сделкой» Израиля и Палестины». Имеет ли под собой почву такая версия?





- Если бы такое письмо существовало, то о нём было бы уже известно из официальных источников. Вряд ли Помео привёз Лукашенко хотя бы устный привет от Трампа. Надо помнить также, что отношения Беларуси и США не в том состоянии, чтобы выступать с прорывными идеями, которые требуют взаимного доверия и совместимости приоритетов. Сегодня в двусторонних отношениях есть такие элементы, но о целостной, сложной системе отношений говорить рано. США видят в Беларуси близкого союзника России и подчёркивают, что не ждут от Минска геополитического выбора между Востоком и Западом.





- Говорят, что в Минске Помпео выступил в роли пугала для Кремля. Действительно ли визит Помпео в Минск – демонстрация намерений США?





- Кроме Минска, Помпео также посетил Киев, Нур-Султан и Ташкент. США демонстрируют свой флаг по периметру России, подтверждая готовность активно участвовать в региональных процессах и продвигать американские интересы. Но Беларусь в этом турне – особый случай. С остальными странами США давно поддерживают куда более продвинутый уровень отношений. Остановка Помео в Минске, тёплые встречи с Макеем и Лукашенко, отсутствие критики в адрес беларуской власти и публичная поддержка госсекретарём идеи поставлять в Беларусь американскую нефть вместо российской в сумме составляют впечатление о стремлении Вашингтона продемонстрировать Кремлю, что у Беларуси могут быть альтернативы, даже если речь о смене геополитического курса и не идёт. Но активное присутствие США в Беларуси, развитая повестка дня отношений с США предоставляют Беларуси дополнительный выбор и способствуют ослаблению зависимости нашей страны от России.





- После Госсекретаря США в Минск прибыл министр иностранных дел Литвы. Глава МИД США выступил за более активное втягивание Беларуси в диалог. Что означает позиция США?





- Чем больше времени Беларусь проведёт в диалоге с ЕС и США, тем меньше останется времени на Россию, тем скорее будут строиться доверие и вырабатываться новые направления практического сотрудничества с Западом. Которые в сумме должны привести к ослаблению зависимости Минска от Кремля. Беларусь всё чаще принимает независимые внешнеполитические решения, пусть и с осторожной оглядкой на Россию, и эта тенденция должна привести к более чёткому отделению национальных интересов Беларуси от приоритетов России.