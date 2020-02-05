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Демократическая партия опубликовала первые результаты кокусов в Айове. Лидирует Пит Буттиджич

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс получили наибольшую поддержку на собраниях активистов Демократической партии США, состоявшихся в штате Айова.

Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник предварительные итоги голосования, пишет ТАСС.

Согласно данным, полученным с 62% участков, Буттиджич получил 26,9% голосов партийных активистов, а Сандерс — 25,1%. На третьем месте идет сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (18,3%), на четвертом — бывший вице-президент США Джозеф Байден (15,6%).

Первые в США в текущем избирательном цикле собрания партийных активистов состоялись в Айове в понедельник. На этих встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. Для республиканцев партсобрания завершились предсказуемой победой американского лидера Дональда Трампа.

Между тем официальные данные об итогах партсобраний демократов пришлось ждать почти целые сутки. Ведущие американские СМИ подчеркнули, что столь долгий подсчет голосов является чрезвычайно необычным для США и свидетельствует о серьезных проблемах с организацией кокусов.
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