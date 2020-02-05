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В Иране решили казнить «шпиона ЦРУ»

В Иране в ближайшее время приведут в исполнение смертный приговор в отношении местного жителя, осужденного за шпионаж в пользу ЦРУ.

Об этом пишет MehrNews.

Представитель судебных властей Ирана объявил, что Верховный суд Ирана оставил смертный приговор Амира Рахимпура в силе.

«Рахимпур, шпион ЦРУ, которому очень много заплатили за передачу ядерной информации Ирана американскому разведывательному агентству, был осужден и приговорен к смертной казни», — заявил он.

Он также сообщил, что два других человека, которые работали в благотворительных организациях, были осуждены на 10 лет тюрьмы за шпионаж и на пять лет — за действия, направленные на подрыв национальной безопасности Ирана.
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