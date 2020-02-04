Витебский блогер бросил под ноги судье кости для собак

Александр Дубровских и Наталья Спиридонова на акции 29 декабря в Витебске / spring96.org





В середине января судья суда Витебского района Иван Белоус оштрафовал блогера на 810 рублей (30 базовых величин) за участие в минских акциях в поддержку независимости Беларуси. Тогда Дубровских пришёл в суд и бросил под ноги судье кости для собак. За это витеблянина признали виновным в мелком хулиганстве. Также суд решил, что мужчина нецензурно выражался в общественном месте. (Сам блогер заявляет, что ругательств с его стороны не было.) За это его арестовали на 15 суток.





После выхода из изолятора Дубровских узнал, что за акции против интеграции с Россией его осудили ещё дважды — каждый раз по 810 рублей (30 базовых). Блогера наказали за минскую акцию, которая прошла 21 декабря, и за витебский пикет, который состоялся 29 декабря.





Таким образом, ему нужно будет заплатить 2430 рублей штрафа.



