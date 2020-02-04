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Минск и Вильнюс пошли на мировую?

Товарооборот между Беларусью и Литвой в 2019 году достиг полутора миллиарда долларов.

Минск и Вильнюс пошли на мировую?
Линас Линкявичюс и Владимир Макей, фото БелТА
Перспективы торгово-экономических отношений и проблемные вопросы двусторонних отношений обсуждались во время визита министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса в Минск.

"Подробно сегодня мы обсудили вопросы, связанные с транзитом нефти и газа", – сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

"Если у литовской стороны есть озабоченность, значит мы должны сесть за стол переговоров", - заявил Владимир Макей по поводу опасений Литвы насчет безопасности БелАЭС. 

«Эти разногласия не являются причиной не разговаривать», - подчеркнул Линас Линкявичюс.

Означает ли это, что отношения между Минском и Вильнюсом, омраченные БелАЭС, выходят из тупика?

На вопросы «Белорусского партизана» ответил директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

- Конечно, риторика изменилась, и это очень хороший знак. Длительное время в отношениях с Литвой наблюдалось охлаждение, из-за которого тормозилось подписание ряда важных для Беларуси документов, в частности, приоритетов партнерства. 


- Чем вызвано столь кардинальное изменение риторики?

- Нужно учитывать несколько обстоятельств. 

Стороны, во-первых, устали о того, что, занимая крайние позиции по яблоку раздора – Белорусской АЭС – тормозили развитие двусторонних отношений. Поскольку ни одна из сторон не может получить желаемого, значит, нужно сближать позиции, искать компромиссы в этой сложной ситуации. 

И сейчас стороны пытаются сделать шаг навстречу друг другу, хотя бы начать переговоры. 

Во-вторых, нефтяная конъюнктура, которая появляется у Беларуси, является очень привлекательной сферой сотрудничества с Беларусью. Если Беларусь хотя бы на треть надумает диверсифицировать поставки нефти, и они пойдут морем через порты балтийских стран, то страна-оператор получает серьезную экономическую выгоду. И Литва, я думаю, не хочет упустить свой шанс.

- Настроен ли Минск на реальную диверсификацию нефтяных поставок?

- Все зависит не от Минска, а от восточного соседа. Если Россия будет по-прежнему упрямиться и недопоставлять необходимое количество нефти, Беларуси придется диверсифицировать поставки, потому что нефтеперерабатывающие заводы так или иначе должны работать и поставлять энергоресурсы хотя бы на внутренний рынок. 

И здесь у Беларуси не очень много пространства для маневра: придется покупать нефть на мировых рынках, придется искать альтернативные источники поставок. И, как свидетельствуют предыдущие попытки Беларуси наладить схемы альтернативных поставок, это всегда приводило к интересной политической динамике в регионе. 

В действительности альтернативные схемы поставок в политическом смысле достаточно много значат не только для стран поменьше, но и для той же Украины. Это начинает влиять на динамику региональных отношений.


- Могут ли стороны достичь компромисса по БелАЭС или уже успехом является готовность Минска сесть за стол переговоров?

- На этом этапе успехом можно считать готовность сторон разговаривать. Беларусь готова допустить экспертов на БелАЭС, в процесс вовлечена Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG). 

Процесс важен не только для Литвы, которая хочет получить гарантии безопасности БелАЭС, но и для самой Беларуси. 

Стандарты безопасности, которые предъявляет европейское агентство безопасности атомной энергетики, повыше, чем у МАГАТЭ, и если Минск пойдет на выполнение рекомендаций европейских специалистов, то в результате получится более безопасная атомная станция для самой Беларуси. 
"Белорусский партизан"
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