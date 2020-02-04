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"Гений американской войны за независимость". Дженнифер Мур почтила память Костюшко

Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженнифер Мур в день рождения Тадеуша Костюшко возложила цветы к его памятнику в урочище Меречёвщина.

"Джэнiфер Мур разам з беларускiмi афiцыйнымi асобамi, iншымi дыпламатамi, мясцовымi жыхарамi i замежнымi гасцямi ўшанавала памяць Тадэвуша Касцюшкi, змагара за свабоду сваёй Айчыны i фартэфiкацыйнага генiя Амерыканскай вайны за незалежнасць", - сообщает посольство США в Минске

Мур возложила цветы и подарила музею Костюшко картину с изображением моста в Нью-Йорке, который носит его имя. Выступая на церемонии, дипломат отметила, что изображение символизирует судьбу и наследство Костюшко как "моста, который связывает разные культуры, государства и языки".
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