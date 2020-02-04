"Мы обсудили все, что я знаю, что они знают. Он мне говорил откровенно о своей политике. Я говорил так, как я это понимаю. Он понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают, даже порой лучше, чем я, некоторые вопросы во взаимоотношениях с Россией", - сказал Лукашенко в ходе поездки в Добруш во вторник. Его цитирует госагентство БелТА.





По словам Лукашенко, Помпео обещал помочь стране. "Он мне сказал: не волнуйся, мы Беларуси поможем. И его заявление, что мы (США - ИФ) по конкурентной цене нефть поставим",- отметил глава государства.





В целом говоря о прошедшей в Минске встрече с Помпео, Лукашенко подчеркнул, что это был действительно дружеский обмен мнениями.





Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео посещал Минск с визитом 1 февраля.