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Лукашенко: Помпео обещал помочь

Александр Лукашенко заявляет, что госсекретарь США Майк Помпео понимает проблемы Беларуси, в том числе во взаимоотношениях с Россией, и обещал помощь.

"Мы обсудили все, что я знаю, что они знают. Он мне говорил откровенно о своей политике. Я говорил так, как я это понимаю. Он понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают, даже порой лучше, чем я, некоторые вопросы во взаимоотношениях с Россией", - сказал Лукашенко в ходе поездки в Добруш во вторник. Его цитирует госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, Помпео обещал помочь стране. "Он мне сказал: не волнуйся, мы Беларуси поможем. И его заявление, что мы (США - ИФ) по конкурентной цене нефть поставим",- отметил глава государства.

В целом говоря о прошедшей в Минске встрече с Помпео, Лукашенко подчеркнул, что это был действительно дружеский обмен мнениями.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео посещал Минск с визитом 1 февраля.
Источник: interfax.by
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