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У главного российского пропагандиста нашли замки на Рублевке на миллиарды рублей

"Проект" рассказывает о самых интересных домах на Рублевке, которые принадлежат людям, связанным с государством.
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Добродеев с Путиным
Сразу несколькими участками там обзавелась семья одного из главных менеджеров государственного телевидения — председателя ВГТРК Олега Добродеева.

Владимир Путин и Олег Добродеев, источник сайт Кремля

Жена Добродеева Марина несколько лет назад стала владелицей особняка в коттеджном поселке «Балатон» на Рублево-Успенском шоссе. У нее 1,1 га земли и дом площадью 1,9 тыс. кв м. Дом и участок примерно такой же площади в этом поселке сейчас продаются за 830 млн рублей.

«Балатон» — небольшой поселок в Горках-2, там всего 22 особняка, окруженных сосновым лесом. «Пример достойного выбора успешных и деловых людей, ценящих тишину, покой и гармонию с природой», — так рекламируют поселок риэлторы. Территория поселка круглосуточно патрулируется.

Неплохо живет и сын Добродеева — генеральный директор Mail.ru Group. У Бориса Добродеева и его жены в совместной собственности — более 60 соток в коттеджном поселке «Жуковка 21». Участок такой же площади сейчас выставлен на продажу за 865 миллионов рублей

Добродеев-младший с женой приобрели участок в 2014 году у некоего Александра Ксенжука. Также зовут подмосковного бизнесмена, которого за год до этого Следственный комитет объявил в розыск по делу о мошенничестве с землей в Одинцовском районе.


Олег Добродеев всю жизнь проработал на телевидении, а государственный медиахолдинг он возглавляет почти 20 лет. Последние несколько лет ВГТРК демонстрирует серьезные убытки — в 2018 году убыток холдинга составил почти 25 миллиардов рублей. 

Мог ли Добродеев позволить себе участок на Рублевке — неизвестно, информации о его доходах в открытом доступе нет.
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