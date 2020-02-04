



По его словам, поправки к Конституции РФ, предложенные в послании парламенту, продиктованы жизнью, так как некоторые вещи "не работают так, как должны".





Путин также отметил, что голосование по поравкам будет высшей формой демократии.





Он высказался против отождествления всероссийского голосования по поправкам к Конституции и продления его полномочий на посту президента.