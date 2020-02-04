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Путин: Поправки в Конституцию были мной предложены не для продления полномочий

"Поправки в Конституцию были мной предложены не для того, чтобы продлить свои полномочия", - заявил сегодня глава РФ Владимир Путин.


По его словам, поправки к Конституции РФ, предложенные в послании парламенту, продиктованы жизнью, так как некоторые вещи "не работают так, как должны".

Путин также отметил, что голосование по поравкам будет высшей формой демократии.

Он высказался против отождествления всероссийского голосования по поправкам к Конституции и продления его полномочий на посту президента.
Источник: tass.ru
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