Доминик В., внук бывшего президента Польши, осужден к 2 годам и 8 месяцам тюремного заключения за вождение автомобиля в нетрезвом виде, оскорбление сотрудников полиции и применение насилия в отношении охранника. Решение является окончательным.





По данным гданьской прокуратуры, Доминик В. 25 февраля 2018 года, не имея на это права и находясь в состоянии алкогольного опьянения (на момент задержания у него было не менее 2,08 промиля алкоголя), проехал по одной из улиц Гданьска-Оруни на машине. Его «Гольф» двигался слева направо от дороги, выезжал на тротуары, заставляя пешеходов убегать, а также ударялся в другие транспортные средства.





Суд также вынес решение запретить Доминику В. на 6 лет водить любые транспортные средства. Суд также решил, что обвиняемый должен заплатить 8 тысяч злотых (1860 евро) в Фонд помощи пострадавшим и постпенитенциарной помощи.









В ходе следствия и судебного разбирательства в суде первой инстанции Доминик В. признался в вождении в нетрезвом виде и повреждении транспортного средства.





В июле 2018 года во время первого слушания в Гданьском окружном суде Доминик В. признался, что впервые в своей жизни сидел за рулем автомобиля под воздействием алкоголя и что это было глупо с его стороны.





23-летний Доминик В. является сыном Пшемыслава Валенсы, умершего в январе 2017 года, и внуком экс-президента Польши Леха Валенсы.





Это не единственное его уголовное дело. Доминик В. также обвинен в нарушении физической неприкосновенности своей партнерши. Это дело будет рассмотрено 5 февраля Гданьским областным судом.