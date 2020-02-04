Перед законом все равны: внук экс-президента Польши приговорен к тюремному сроку
Доминик В., внук бывшего президента Польши, осужден к 2 годам и 8 месяцам тюремного заключения за вождение автомобиля в нетрезвом виде
Доминик В., внук бывшего президента Польши, осужден к 2 годам и 8 месяцам тюремного заключения за вождение автомобиля в нетрезвом виде, оскорбление сотрудников полиции и применение насилия в отношении охранника. Решение является окончательным.
По данным гданьской прокуратуры, Доминик В. 25 февраля 2018 года, не имея на это права и находясь в состоянии алкогольного опьянения (на момент задержания у него было не менее 2,08 промиля алкоголя), проехал по одной из улиц Гданьска-Оруни на машине. Его «Гольф» двигался слева направо от дороги, выезжал на тротуары, заставляя пешеходов убегать, а также ударялся в другие транспортные средства.
Суд также вынес решение запретить Доминику В. на 6 лет водить любые транспортные средства. Суд также решил, что обвиняемый должен заплатить 8 тысяч злотых (1860 евро) в Фонд помощи пострадавшим и постпенитенциарной помощи.
В ходе следствия и судебного разбирательства в суде первой инстанции Доминик В. признался в вождении в нетрезвом виде и повреждении транспортного средства.
В июле 2018 года во время первого слушания в Гданьском окружном суде Доминик В. признался, что впервые в своей жизни сидел за рулем автомобиля под воздействием алкоголя и что это было глупо с его стороны.
23-летний Доминик В. является сыном Пшемыслава Валенсы, умершего в январе 2017 года, и внуком экс-президента Польши Леха Валенсы.
Это не единственное его уголовное дело. Доминик В. также обвинен в нарушении физической неприкосновенности своей партнерши. Это дело будет рассмотрено 5 февраля Гданьским областным судом.
Источник: polskieradio.pl
11:56 04/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.