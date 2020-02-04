+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Момент истины наступил" Лукашенко хочет встретиться с Путиным 7 февраля

Лукашенко 7 февраля планирует встретится с Путиным, о чем он заявил 4 февраля во время посещения бумажной фабрики «Герой труда» в Добруше

"Момент истины наступил" Лукашенко хочет встретиться с Путиным 7 февраля
Там он по традиции выступил перед журналистами. Его заявления передают БелТА, анонимный Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, и  радио Свабода

Лукашенко заявил:


Об отношениях с США: «Период холода в белорусско-американских отношениях закончился». Так он подвёл черту под переговорами с Помпео и всеми домыслами вокруг этой встречи.

Об отношениях с Россией: «Момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений (союзное государство - прим. БП), нам ли их ломать». 

Встреча Лукашенко и Путина планируется 7 февраля, по информации Пула Первого, пройдет она в Сочи. 

Однако, напомним, что буквально накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что никаких встреч между Путиным и Лукашенко в ближайшее время не планируется. Правда, говорил он об этом с оговоркой, мол, если президенты захотят, то в любой момент могут о такой встрече договориться.

О сахарном деле: "Такого в Беларуси еще не было". Лукашенко проанонсировал, что в ближайшие дни об этом подробно расскажет КГБ. 

О китайских инвестпроектах: С руководителем Китая Си Цзиньпином нужно «основательно поговорить» о китайских подрядчиками, которые «провалили проекты» в Беларуси.

О коронавирусе: Сделать из Китая изгоя из-за нового коронавируса не получится, а беларусам волноваться не стоит: «мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице, все остальное - за Минздравом».

Об импортозамещении. Технику для бумажной фабрики «надо производить у себя, если потребуется». "У нас нет нефти, как в России - они могут купить любые запчасти, им не жалко платить, а нам нужно валюту зарабатывать, поэтому нежелательно вывозить ее".

По России Лукашенко добавил, что хотел бы «самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом», но Россия не перевела Беларусь на внутрироссийские цены на энергоносители, хотя якобы и обещала, когда покупала "Белтрансгаз".

"Зачем же вы нас обманываете? - возмутился Лукашенко. - Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли".

Также Лукашенко попросил руководство России "просто сказать", если там не хотят «искренних, чистых и прозрачных» отношений, а не кричать: "Ах, Помпео приехал... Завтра Трамп приедет... Что они будут делать?"
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru