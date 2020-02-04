



Лукашенко заявил:





Об отношениях с США: «Период холода в белорусско-американских отношениях закончился». Так он подвёл черту под переговорами с Помпео и всеми домыслами вокруг этой встречи.





Об отношениях с Россией: «Момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений (союзное государство - прим. БП), нам ли их ломать».





Встреча Лукашенко и Путина планируется 7 февраля, по информации Пула Первого, пройдет она в Сочи.





Однако, напомним, что буквально накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что никаких встреч между Путиным и Лукашенко в ближайшее время не планируется. Правда, говорил он об этом с оговоркой, мол, если президенты захотят, то в любой момент могут о такой встрече договориться.





О сахарном деле: "Такого в Беларуси еще не было". Лукашенко проанонсировал, что в ближайшие дни об этом подробно расскажет КГБ.



