"Момент истины наступил" Лукашенко хочет встретиться с Путиным 7 февраля
Лукашенко 7 февраля планирует встретится с Путиным, о чем он заявил 4 февраля во время посещения бумажной фабрики «Герой труда» в Добруше
Там он по традиции выступил перед журналистами. Его заявления передают БелТА, анонимный Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, и радио Свабода
Лукашенко заявил:
Об отношениях с США: «Период холода в белорусско-американских отношениях закончился». Так он подвёл черту под переговорами с Помпео и всеми домыслами вокруг этой встречи.
Об отношениях с Россией: «Момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений (союзное государство - прим. БП), нам ли их ломать».
Встреча Лукашенко и Путина планируется 7 февраля, по информации Пула Первого, пройдет она в Сочи.
Однако, напомним, что буквально накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что никаких встреч между Путиным и Лукашенко в ближайшее время не планируется. Правда, говорил он об этом с оговоркой, мол, если президенты захотят, то в любой момент могут о такой встрече договориться.
О сахарном деле: "Такого в Беларуси еще не было". Лукашенко проанонсировал, что в ближайшие дни об этом подробно расскажет КГБ.
О китайских инвестпроектах: С руководителем Китая Си Цзиньпином нужно «основательно поговорить» о китайских подрядчиками, которые «провалили проекты» в Беларуси.
О коронавирусе: Сделать из Китая изгоя из-за нового коронавируса не получится, а беларусам волноваться не стоит: «мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице, все остальное - за Минздравом».
Об импортозамещении. Технику для бумажной фабрики «надо производить у себя, если потребуется». "У нас нет нефти, как в России - они могут купить любые запчасти, им не жалко платить, а нам нужно валюту зарабатывать, поэтому нежелательно вывозить ее".
По России Лукашенко добавил, что хотел бы «самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом», но Россия не перевела Беларусь на внутрироссийские цены на энергоносители, хотя якобы и обещала, когда покупала "Белтрансгаз".
"Зачем же вы нас обманываете? - возмутился Лукашенко. - Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли".
Также Лукашенко попросил руководство России "просто сказать", если там не хотят «искренних, чистых и прозрачных» отношений, а не кричать: "Ах, Помпео приехал... Завтра Трамп приедет... Что они будут делать?"
"Белорусский партизан"
11:37 04/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.