"Взялся за яйца..." Лукашенко снова берется за импортозамещение
Вопросу импортозамещения в Беларуси будет уделено пристальное внимание, заявил сегодня Лукашенко во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда"
В Добруше он ознакомился, как продвигается строительство завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона, который должны были ввести в эксплуатацию еще в 2015 году, но объект законсервирован.
"На сегодняшний день в чем проблема? Что осталось?" - спросил Александр Лукашенко.
Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров рассказал, что завод готов на 90%. Осталось запустить машинное оборудование и завершить небольшие строительные работы.
"А зачем столько денег для этого (около $83 млн. - Прим. БЕЛТА), если все есть?" - уточнил Лукашенко.
Как ему доложили, половина этих средств будет выплачена австрийской компании Andritz, которая займется запуском машин. Белорусские предприятия не могут сами сделать это, поскольку у них нет таких компетенций: подобного производства ранее не было на всем постсоветском пространстве.
"Австрийская компания - лидер в этой сфере. Они гарантируют, что мы получим то, ради чего строим завод", - отметил Юрий Назаров.
Австрийцы в случае необходимости также поставят в Добруш технику. В перспективе наладить производство этих узлов можно и в Беларуси.
"Все это мы должны производить у себя, если нам понадобится. У нас нет нефти, как в России. Они могут купить любые запчасти: им не жалко валюты. Нам надо валюту зарабатывать, поэтому желательно не вывозить ее, - подчеркнул Лукашенко. - За импортозамещение мы возьмемся серьезно. Это же не дело".
Источник: belta.by
11:08 04/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.