Поляки назвали лучшего президента страны
В мае этого года Польша будет избирать себе нового президента.
Накануне избирательной кампании агентство SW Research специально для газеты Rzeczpospolita провело опрос среди поляков, кого из современных польских президентов они считают лучшим.
Пост президента впервые был введён в Польше в 1918 году, однако в 1952 году, после того, как страна окончательно оказалась «под Советским Союзом», он был упразднён. В 1989 году пост был восстановлен. Первым президентом Третьей польской республики стал Войцех Ярузельский, однако он был избран парламентом.
Президентов, которых выбирали путем общего голосования, после 1989 года в Польше было пятеро: Лех Валенса, Александр Квасьневский, Лех Качиньский, Бронислав Коморовский и Анджей Дуда.
На вопрос, кто из них был лучшим, 37,6% респондентов назвали Александра Квасьневского. Кстати, он один из этой пятёрки был президентом два срока.
Среди приоритетов политики Квасьневского были рыночная демократия, вступление в Евросоюз и НАТО, приватизация госимущества. Большинство из этих целей ему удалось достичь: в 1997 году, после саммита в Мадриде, Польша вступила в НАТО, а 1 мая 2004 года присоединилась к ЕС.
Александр Квасьневский руководил Польшей в 1995-2005 годах
24% опрошенных лучшим президентом считают нынешнего главу государства Анджея Дуду. На предстоящих выборах Дуда намерен добиваться переизбрания, хотя официально об этом ещё не объявил. По данным опросов, сегодня он с большим преимуществом опережает главную кандидатку от оппозиции Малгожату Кидаву-Блонскую.
16% поддержки получил Лех Качиньский, 12,8% – Лех Валенса, 9,6% – Бронислав Коморовский.
Любопытно, что в начале января, по итогам социсследования лаборатории Pollster, в ходе которого респондентов просили назвать лучшего политика 2019 года, действующий президент Дуда был также назван одним из лучших – за него высказались 15% опрошенных.
В графе «лучшие» первое место с Дудой разделил председатель правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. Но одновременно он оказался и лидером в противоположной графе: отвечая на вопрос, кто, по их мнению, является худшим политиком прошлого года, на Качиньского указали 39% респондентов.
Источник: gazetaby.com
10:44 04/02/2020
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Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.