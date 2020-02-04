



демократы назвали его человеком без моральных ориентиров, которого необходимо сместить с занимаемой должности, чтобы защитить американскую демократию, передает Несмотря на то, что Сенат США может оправдать президента Трампа,, передает Голос Америки





Конгрессмен Адам Шифф подытожил заключительные аргументы семи менеджеров импичмента Палаты представителей после того, как адвокаты Трампа назвали дело против президента-республиканца политически мотивированным, безрассудным и необоснованным.





«Мы доказали, что Дональд Трамп виновен. Теперь совершите беспристрастное правосудие и осудите его», – обратился Шифф к сенаторам. «Он предал нашу национальную безопасность, и он сделает это снова. Он поставил под угрозу наши выборы, и он сделает это снова. Вы не измените его. Вы не можете его сдерживать», – сказал Шифф.





«Если вы найдете в себе смелость противостоять ему, ответить правдой на его ложь, ваше место будет среди Давидов, которые сразились с Голиафа – если только вы скажете: «Хватит».





Слушания по импичменту подошли к своему завершению за день до того, как Трамп должен выступить с ежегодной речью о положении дел в стране. В Айове избиратели учувствуют в праймериз, которые также пройдут и в других штатах, результатом которых станет выдвижение кандидата от Демократической партии чтобы оспорить Трампа на выборах 3 ноября.





В среду подконтрольный республиканцам Сенат собирается проголосовать за смещение Трампа с поста президента. Похоже, что на данный момент верхняя палата Конгресса оправдает американского президента. Это стало понятно после того, как сенатор Лиза Мурковски, умеренная республиканка, заявила в понедельник вечером, что не будет голосовать за признание Трампа виновным несмотря на то, что его действия являются «постыдными и неправильными».









Сенатор-демократ Джо Манчин сказал, что не решил, будет ли голосовать за оправдание Трампа, и что не видит «никакого пути» к получению двух третей голосов, необходимых для смещения президента с поста. Манчин предсказал, что двухпартийное большинство в Сенате проголосовало бы за осуждение Трампа за его действия.





Ни один из 53 республиканцев Сената не призвал к осуждению действий президента.





Трамп назвал импичмент попыткой государственного переворота со стороны демократов.





Личный адвокат Трампа Джей Секулов призвал сенаторов «твердо стоять на своем».





«Это был первый полностью однопартийный импичмент президента в истории нашей страны. И он должен стать последним», – сказал Секулов. «То, что демократы палаты сделали с этой нацией, с Конституцией, с офисом президента, с самим президентом и с этим органом (Сенатом), возмутительно».





Шифф сказал, что основатели Америки намеревались использовать импичмент – полномочия, предоставленные Конгрессу в соответствии с Конституцией США, чтобы отстранить президента от власти за совершение «тяжких преступлений и проступков», – инструмент, который будет редко использоваться.





Шифф отметил, что импичмент должен использоваться для смещения президента, который «продаст свою страну за политическую услугу», подорвет честность выборов и будет способствовать иностранному вмешательству в американские дела.



«Ответ – выборы»





Секулов сказал, что ни одно из обвинений, выдвинутых против Трампа, не представляет собой уголовное правонарушение, влекущее за собой импичмент, и обвинил демократов в стремлении перечеркнуть результаты выборы 2016 года и саботировать волю американского народа.





«Ответ – выборы, а не импичмент», – сказал Секулов. «Президент не сделал ничего плохого», – добавил адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне. «Мы можем вместе положить конец эпохе импичмента».





В ходе судебного разбирательства адвокаты Трампа предложили обширную трактовку президентских полномочиях и утверждали, что он не может быть отстранен от должности за злоупотребление властью.









Пользуясь этими аргументами, Шифф сказал Сенату, что если президента нельзя привлечь к ответственности за злоупотребление властью, это откроет дверь для ряда «совершенно неприемлемых действий».





«Трамп может предложить Аляску россиянам в обмен на поддержку на следующих выборах или решить переехать в Мар-а-Лаго (его курорт во Флориде) и постоянно там проживать, и позволить Джареду Кушнеру управлять страной, делегируя ему принятие решение об объявлении войны», сказал Шифф.





Сенат проголосовал в пятницу, чтобы не приглашать свидетелей для дачи показаний, включая бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Только два республиканца Митт Ромни и Сьюзан Коллинз, проголосовали за то, чтобы заслушать свидетелей.





Голосование о признании президента Трампа невиновным или виновным запланировано на 4 часа дня по Восточно-американскому времени в среду 5 февраля.