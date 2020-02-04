



Настоящее Время спросило Шевченко, достоверна ли опубликованная Мазарчук переписка, он не подтвердил и не опровергнул эту информацию.





В интервью Настоящему Времени украинская журналистка и главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева рассказала о личном конфликте журналиста с пресс-секретарем МВД Артемом Шевченко и может ли СБУ быть замешана в убийстве Шеремета.









– Мы просили комментарий руководителя департамента коммуникации МВД Артема Шевченко. Он отказался, не подтвердив и не опровергнув подлинность переписки. Севгиль, понимаете ли вы, что имел в виду Шевченко, когда намекал на след СБУ в убийстве Павла?





– Ну мне кажется, на след спецслужб в том числе намекал и Арсен Аваков во время эфира у Савика Шустера, и в том числе на пресс-конференции он говорил, что заказчик якобы не установлен и наша задача в том числе в ближайшее время установить заказчика этого преступления. И когда я задавала вопрос ему на эфире относительно того, есть ли подозрения, что это могли совершить сотрудники спецслужб, Аваков ушел от ответа, уклончиво ответил.





Но тем не менее я знаю, что такая версия рассматривается, она является ключевой, что в принципе, наверное, также может говорить о некотором конфликте между Министерством внутренних дел и Службой безопасности Украины конкретно в этом аспекте, в расследовании этого преступления.





– То есть вы имеете в виду, что сейчас эта версия причастности сотрудников СБУ к убийству Павла, она приоритетна у следствия?





– Я думаю, что да. Я думаю, что следствие считает, что к этому убийству могли быть причастны сотрудники Службы безопасности Украины, а конкретно в том числе и департамент, которой занимался контрразведкой.





– У вас есть доказательства, собственно, того или вы можете, возможно, их озвучить, что к убийству Павла могло иметь отношение СБУ или отдельные сотрудники?





– Вы знаете, расследование в том числе и наших коллег "Слідство.Інфо" еще в 2017 году, через 10 месяцев после убийства Павла Шеремета, говорило о том, что на месте преступления находился бывший сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко.





– В ночь перед убийством, если я не ошибаюсь?





– Да, совершенно верно. И когда журналисты "Слідства.Інфо" спрашивали его, что он делал, он говорил, что он там находился по частной просьбе, предоставлял какие-то частные услуги каким-то людям.





Но при этом в том числе был допрошен по этому делу, и насколько мне известно, и в национальной полиции, и в Министерстве внутренних дел сейчас к этому факту, присутствию Игоря Устименко на месте преступления, тоже относятся не так свободно, как относились, условно, два года назад.





То есть он был допрошен, материал его допроса в том числе был зафиксирован каким-то образом, но при этом версия дальше не отрабатывалась ­– относительно причастности Службы безопасности Украины. Сейчас, насколько я понимаю, это приоритетная версия следствия.





– Севгиль, а по вашему мнению, изменилось ли следствие с новым президентом?





– Я думаю, что да, это можно связывать в том числе и с изменением власти, мы об этом говорили с коллегами – что, возможно, такое продвижение этого дела связано с тем, что поменялось руководство Службы безопасности Украины и в том числе президента Украины.





Потому что мы сейчас не можем говорить, что версия следствия является абсолютно приоритетной, абсолютно верной, потому что мы так же, как Руслан Рябошапка, генеральный прокурор, считаем, что сейчас, в настоящее время, фактов недостаточно для того, чтобы однозначно утверждать. И касательно подозреваемых, и их мотива – дестабилизации, и всего.





У нас по-прежнему очень много вопросов к следствию. Но я могу сказать, что из того, что сейчас было опубликовано тем же Артемом Шевченко, что касается контрразведки и не контрразведки, все факты, которые были опубликованы и до этого были, и министром, и в общении, они свидетельствуют о том, что, скорее всего, для следствия это сейчас приоритетная версия.





– Севгиль, а как вы трактуете слова Артема Шевченко, о том, что Павел был неким русским агентом?





– Тут, наверно, очень важно сделать уточнение относительно того, что у Павла Шеремета был персональный, личный конфликт с Артемом Шевченко, который тянулся еще с 2015 года. Был такой телеканал в Украине, который назывался ТВi, где работали и Павел, и Артем.





И так случилось, что в 2013 году произошел фактически рейдерский захват этого телеканала, после чего генеральным директором стал Артем Шевченко, и Павел до последнего защищал бывшего собственника телеканала, достаточно жестко это делал, и у них была личная неприязнь.





Я думаю, что в том числе те вещи, которые позволил себе в личной переписке Артем Шевченко, были связаны в первую очередь с личной неприязнью по отношению к нашему коллеге.





– А каким-либо образом это всплывало во время следствия? Возможно, вас допрашивали, из чего вы можете сделать вывод, что следствие рассматривало некую версию, условно, русского агента?





– Вы знаете, эту историю я слышала и от людей, близких к следствию, и от каких-то наших коллег – что, возможно, людей, которые совершили это преступление, мотивировали тем, что нужно было убить, условно говоря, русского агента.





Что является для нас, естественно, шоком, потому что это, естественно, не соответствует никаким образом действительности. Разные версии звучали за эти три с половиной года, что прошли с момента убийства Павла.