Уже 30! Сивчик получил еще 15 суток ареста
Административное дело лидера Движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика рассмотрел 4 февраля суд Партизанского района Минска. Рассмотрение дела прошло без участия политика.
Вячеслав Сивчик на фото в центре, архивное фото
В дополнение к 15 суткам ареста, которые были вынесены политику 3 февраля, тот же судья Анатолий Борисёнок постановил наказать Сивчика опять же арестом на 15 суток.
Свидетель, сотрудник ОМОН Виталий Ивашко объяснил на суде:
"20 декабря я нес службу на Октябрьской площади. С 18 до 19:20 был митинг против интеграции. Акция была несанкционированной. Сотрудник в форме предупреждал об этом. С Сивчиком знаком визуально, в связи с этим делом".
Следующий свидетель - Вадим Шейко:
"Сивчик принимал активное участие. Раньше я знал Сивчика в связи с работой. В 2019 году в декабре Сивчик привлекался за аналогичное правонарушение. Доказательство - фото с Сивчиком, стрелкой показано, где он".
Судья сразу же принимает решение - 15 суток ареста. Срок отбывания наказания считать с момента задержания.
Напомним, лидер Движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик накануне получил 15 суток ареста за участие в акции 8 декабря против интеграции с Россией.
Впереди у политика и общественного активиста еще три суда
Источник: spring96.org
10:02 04/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.