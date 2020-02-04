Лукашенко приехал в Добруш
Александр Лукашенко приехал в Добруш. Во вторник руководитель государства посещает бумажную фабрику "Герой труда", сообщает телеграмм-канал Пул Первого.
Ещё на прошлой неделе в Добруше начали готовиться к приезду Лукашенко: красили заборы и бордюры, косили траву, рубили кустарник.
Как ожидается, Александр Лукашенко не только познакомится с ситуацией на Добрушской бумажной фабрике, но и традиционно выскажется на самые актуальные темы.
09:48 04/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.