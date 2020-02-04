— Анатолий Лебедько считает, что Александр Лукашенко попробует монетизировать визит госсекретаря США в улучшение своего имиджа как кандидата в президенты: «Ну, какой я диктатор и плохой парень, если ко мне приезжают и со мной разговаривают хранители очага демократических ценностей». Как, по-вашему, это сработает?





— Специально такого не делается, но в общем контексте улучшения отношений с Западом Лукашенко выглядит не как такой плохой парень. Но здесь нужно учитывать всю историю последних лет, когда такого рода визитов в Беларусь было не так мало. Лукашенко и сам ездил в ЕС.





В эту линию вписывается и визит Помпео. Лукашенко больше не является нерукопожатным, не является самым страшным диктатором в мире, с которым никто не хочет встречаться. Это играет определенную роль.





Нужно понимать, что не Беларусь туда разворачивается и использует эту ситуацию, а ровно наоборот — Запад в большей степени развернут в сторону Беларуси в связи с наличием стратегических и геополитических проблем в регионе.





— Какие бонусы в связи с этим могут получить белорусские власти?





— В ситуации обострения отношений с Россией символическая поддержка — слова Помпео относительно того, что США всегда будут поддерживать независимость Беларуси, — в принципе являются достаточно важными.





Белорусские власти могут надеяться, что такого рода позиция приведет к тому, что в случае если Беларусь сильно будут принуждать к интеграции и давить, Запад может оказать помощь — как минимум, не признавая договоренностей, которые осуществляются под давлением.





Экономическую помощь могут оказать международные финансовые институты, например, МВФ.





— Почему Помпео не встретился с оппозицией?





— В сегодняшних условиях я бы не придавал большого значения тому, что этой встречи не было, поскольку состоялась встреча с представителями правозащитных организаций, которые представляют не узко политические силы, а спектр всего независимого общества Беларуси. Эта встреча показала, что США, как и прежде, поддерживают права человека и ценность демократии.





В сегодняшних условиях во многих западных странах крайне скептически смотрят на возможности влияния политических оппозиционных сил в Беларуси на изменения в стране. Возможно, поэтому не рассматривают эти силы как субъектов, с которыми важно встречаться при такого рода визитах.





Для политической оппозиции Беларуси, напротив, такие встречи важны, потому что поднимают их статус — как в стране, так и в глазах международного сообщества.





— Госсекретарь США после встречи с Александром Лукашенко говорил, что в Беларуси сделан значительный прогресс в вопросе прав человека. В чем именно он увидел прогресс?





— Этот вопрос лучше, конечно, выяснять у него самого.





В отчетах, которые приходят в Госдепартамент США, критически оценивается ситуации с правами человека. Скорее утверждается, что никаких структурных изменений в Беларуси нет.





В ЕС среди позитивных изменений называют восстановление диалога по правам человека с Европейским союзом, участие белорусских правозащитников в разного рода диалоговых форматах, принятие межведомственного плана по правам человека и отчеты по его выполнению.





Все это слабые шаги, особенно на фоне судебного преследования участников акций за независимость Беларуси. Прогресс в вопросе прав человека выглядит крайне сомнительно.





— Майкл Помпео заявил о готовности американских производителей энергоресурсов обеспечить Беларусь необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Примут ли это предложение?





— Вопрос не в том, чтобы покупать нефть по конкурентным ценам. В этом нет никакой проблемы. Встает вопрос экономической целесообразности всего пакета, который включен в покупку нефти по международным ценам: транспортировка, доставка на белорусские НПЗ, качество переработки и т.д.





По всем расчетам российская нефть является более выгодной и вопрос не в том, что нам негде купить, а в том, как организовать процесс, чтобы он был экономически целесообразным.