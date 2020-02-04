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О чем разговаривало гражданское общество с министром иностранных дел Литвы?

В понедельник, 3 февраля в Посольстве Литвы гражданские и политические активисты встретились с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкевичюсом.

На встрече присутствовали политики Станислав Шушкевич, Николай Статкевич, Анатолий Лебедько, лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич, главный редактор "Нашей Нивы" Андрей Дынько и другие. От белорусского правозащитного сообщества были председатель Правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий и председатель РПОО "Белорусский Хельсинкский Комитет" Олег Гулак. Во время встречи политики и общественные деятели подняли многие вопросы, касающиеся политической, экономической и гражданской ситуации в Беларуси, пишет сайт ПЦ "Весна".

Гражданские и политические активисты с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкевичюсом

В частности, правозащитник Алесь Беляцкий отметил, что вопрос независимости Беларуси на сегодня является ключевым вопросом для гражданского общества.

"Важна любая поддержка политической и экономической самостоятельности страны, но она не должна быть безусловной. Она должна быть сильно увязана с правами человека в Беларуси, с шагами по построению демократического общества. Есть красные линии, которые белорусским властям нельзя нарушать при любых обстоятельствах. В частности, это появление новых политических заключенных, массовые репрессии против гражданских активистов", — подчеркнул во время встречи с министром иностранных дел Литвы председатель ПЦ "Весна".

Алесь Беляцкий заметил, что подписание Базового договора между ЕС и Беларусью, который неоднозначно воспринимается сегодня литовскими политиками, укрепило бы суверенитет Беларуси, усилило бы позиции гражданского общества в стране, и в перспективе, способствовала бы решению вопроса с функционированием Белорусской АЭС.
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