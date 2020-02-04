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ОБСЕ: США возвращают "оружие массового уничтожения"

Руководители Комитета по правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ выразили серьезную обеспокоенность из-за действий правительства США.

Штаты намереваются вновь разрешить применение противопехотных мин, запрет на использование которых был введен администрацией экс-президента Барака Обамы.

Комитет призывает США присоединиться к большинству стран, чтобы ввести полный запрет на использование, производство, хранение и передачу противопехотных мин.

"Наземные мины являются оружием массового уничтожения с плохим прицелом, что чаще всего сказывается на гражданском населении", - пояснили в ОБСЕ.
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