ОБСЕ: США возвращают "оружие массового уничтожения"
Руководители Комитета по правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ выразили серьезную обеспокоенность из-за действий правительства США.
Штаты намереваются вновь разрешить применение противопехотных мин, запрет на использование которых был введен администрацией экс-президента Барака Обамы.
Комитет призывает США присоединиться к большинству стран, чтобы ввести полный запрет на использование, производство, хранение и передачу противопехотных мин.
"Наземные мины являются оружием массового уничтожения с плохим прицелом, что чаще всего сказывается на гражданском населении", - пояснили в ОБСЕ.
08:58 04/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение