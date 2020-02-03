Послом США в Беларуси может стать Джули Фишер
Сейчас Фишер занимает пост заместителя помощника госсекретаря США по Западной Европе и ЕС. Об этом сообщает Foreignpolicy со ссылкой на свои белорусские источники.
Как пишет издание, ожидается, что опытный дипломатический работник Джули Фишер будет назначена новым послом США в Беларусь.
Фото: state.gov
На сайте Госдепартамента США сообщается, что Фишер ранее работала в качестве заместителя постоянного представителя США при НАТО. Также в ее профессиональной биографии — работа в посольствах США в Тбилиси, Киеве и Москве. Дипломат владеет русским, французским и немного грузинским языками.
21:37 03/02/2020
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