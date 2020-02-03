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Мультсатира: Биньямин Нетаниягу произносит слово в защиту автора "сделки века"

В новом, 108-м выпуске сатирического мультсериала, слово в защиту Дональда Трампочкина произносит Биньямин Нетаниягу.

Проект заповедник представил новую, 108-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске: На процессе над Дональдом Трампочкиным слово в его защиту замолвил Биньямин Нетаниягу. "А какую сделку века он сам придумал, сам согласовал, сам согласился. Палестинцы пятый день стреляют из автоматов от радости..." В этом выпуске также: 1. Путин и Лавров исполняют блатняк для Лукашенко. 2. Современная пародия на знаменитую сцену в суде из фильма "Берегись автомобиля": в роли подсудимого – Трамп. 3. Строители Песков, Володин, Матвиенко, Зюганов и Жириновский строят для Путина что-то… сами не знают, что. 4. Джонсон с песней о Брекзите и королеве Англии.

Информационными поводами для этой серии послужили: заявление Лукашенко, что его страну "ставят раком по углеводородам"; объявление Трампа о "сделке века"; утверждение Госдумой в первом чтении поправок в Конституцию; выход Великобритании из ЕС.
newsru.co.il
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