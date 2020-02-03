С таким инсайдом выступил Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ, который специализируется на «сливах» из Кремля. При этом озвученная информация выглядит не слишком правдоподобно, пишет kordon.org.ua





«Для защиты суверенитета Беларуси США предлагают вступление в ВТО, НАТО и ЕС в течение трех лет, снятие всех санкций, помощь в проведении реформ и кредитную линию на 25 млрд долларов», – сказано в сообщении.





Сообщается, что США якобы пообещали Беларуси «сохранение суверенности» и поддержку на международном уровне.





Артём Шрайбман скептически оценивает слухи о том, что президент США Дональд Трамп предложил Александру Лукашенко “большую восточноевропейскую сделку”. По мнению Шрайбмана, ни Трамп, ни тем более госсекретарь США Майк Помпео не уполномочены определять союзы, в которые могут вступить Польша, Украина и прибалтийские республики, пишет Однако политический обозревательскептически оценивает слухи о том, что президент США Дональд Трамп предложил Александру Лукашенко “большую восточноевропейскую сделку”. По мнению Шрайбмана, ни Трамп, ни тем более госсекретарь США Майк Помпео не уполномочены определять союзы, в которые могут вступить Польша, Украина и прибалтийские республики, пишет euroradio.fm





“Сегодня и в обозримой перспективе такого союза быть не может, — убеждён Шрайбман. — Эти страны входят в разные интеграционные блоки, которые очень серьёзно ограничивают их возможности создавать что-то между собой. У них разная политическая система. Беларусь — авторитарная страна, её никто не примет ни в какие европейские или даже восточно-европейские интеграционные структуры. И, что самое главное, она не может без колоссального ущерба для экономики выйти из возглавляемых Россией союзов”.





После визита Майкла Помпео в Минск сразу несколько анонимных Телеграм-каналов, российских и пророссийских, написали, что Трамп предложил Лукашенко создать этакое "Великое княжество Литовское 2.0" из территорий Беларуси, Украины, Польши и стран Балтии “с одновременным участием в ЕС, НАТО и ЕАЭС”.





“Я думаю, такие фейки будут рождаться регулярно по мере информационного противостояния Минска и Москвы, — комментирует Шрайбман. — Надо привыкать и прекращать относиться к ним всерьёз. Ни у Трампа, ни у Помпео нет полномочий делать такие предложения. Они не руководят поведением всех упомянутых стран”.









Рассуждая о том, возможен ли подобный союз в необозримом будущем, Шрайбман, заметил, что для этого должны разорваться сегодняшние интеграционные блоки.





“Тогда ничего нельзя исключать, никакого переформатирования, — говорит он. — Но для этого в Беларуси должна произойти смена власти, развалиться Евразийский экономический союз, Союзное государство, ОДКБ, сильно пострадать в своей значимости Евросоюз”.





По мнению Шрайбмана, такая вероятность в ближайшее время тождественна тому, что Лукашенко проиграет выборы в 2020 году.



