Экс-председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Европейский союз положительно настроен относительно вступления независимой Шотландии в ЕС.













На вопрос о перспективе вступления независимой Шотландии в ЕС Туск ответил: "Я хочу остановиться, чтобы не сказать что-либо слишком прямолинейно".





При этом Туск предупредил, что Шотландия не будет принята в Евросоюз автоматически.





Подчеркнув уровень поддержки в ЕС по вступлению в союз независимой Шотландии, он сказал: "Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе".





Туск также сказал, что "формальностей" и соглашений следует придерживаться.





Британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что слова Туска были "неевропейскими и довольно безответственными".



