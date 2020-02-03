Эхо «Брекзита»? Евросоюз поддержит вступление независимой Шотландии в ЕС
При этом Туск предупредил, что Шотландия не будет принята в Евросоюз автоматически
Экс-председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Европейский союз положительно настроен относительно вступления независимой Шотландии в ЕС.
Об этом сообщает ВВС.
На вопрос о перспективе вступления независимой Шотландии в ЕС Туск ответил: "Я хочу остановиться, чтобы не сказать что-либо слишком прямолинейно".
При этом Туск предупредил, что Шотландия не будет принята в Евросоюз автоматически.
Подчеркнув уровень поддержки в ЕС по вступлению в союз независимой Шотландии, он сказал: "Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе".
Туск также сказал, что "формальностей" и соглашений следует придерживаться.
Британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что слова Туска были "неевропейскими и довольно безответственными".
20:44 03/02/2020
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