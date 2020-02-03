В Казахстане арестовали 5 подозреваемых в подготовке терактов

По данным ведомства, речь идет о «последователях деструктивного религиозного течения». Все арестованные ранее были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В отношении них завели уголовные дела по фактам создания, руководства террористической группой и участия в ее деятельности (ст. 257 УК), а также пропаганды терроризма (ст. 256 УК).





Следствие полагает, что группу сформировали с целью терактов на территории Казахстана, в том числе в местах массового скопления граждан, передает afn.by соссылкой на РБК.



