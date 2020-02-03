Социальный исследователь отличается от специалиста в сфере точных наук. Квантовый физик или ученый из области теории множеств общается с коллегами. А обществовед адресует свои результаты широкой аудитории. Но нашему гуманитарию, пришедшему к выводам, ставящим его в положение оппозиционера, объясниться очень сложно. Газеты такой материал не публикуют. На радио и ТВ, если и пригласят, то только с целью дискредитации. «Ведущие» будут мешать говорить и сбивать с мысли.





…Знакомые советуют: написал о войне – обратись к президенту. Он объявил, что готовит статью к годовщине победы. Но я давно убедился – если пишешь что-то альтернативное, тебя либо «не заметят», либо, в лучшем случае, обругают. Цензура исключает дискуссию! Не согласны? Спорю!





ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЕ, или КАК КОМИДЕОЛОГИЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПОСТСОВЕТСКИЙ МИФ





Авторитарно-тоталитарная власть не способна легитимировать себя через свободные выборы, она «самоузаконивается» через навязывание госидеологии — «единственно верного учения». В 1991 году рухнул т.н. Советский Союз и его комидеология. Постсоветские выборы довольно быстро выродились в новый извод советских. И теперь ново-старый режим регулярно взывает к созданию новой идеологии, не понимая, что съесть съеденное уже невозможно. Сказки про «суверенную демократию» и «глубинный народ» вызывают в обществе саркастическую усмешку. Однако, отдельные элементы «новомифии» еще-уже живы. Приведу несколько примеров…





1. Ленин и Сталин – навсегда. Страна строившая коммунизм, своим главным врагом объявляла частную собственность, эксплуатацию и социальную несправедливость. Соответственно, руководители революционных преобразований – Ленин и Сталин (последний, правда, периодически), признавались самыми выдающимися деятелями нашей эпохи… После 1991 года было признано, что строить следует капитализм, утверждающий частную собственность, эксплуатацию и социальное неравенство. Однако Ленин и Сталин не превратились во врагов, они опять занимают самые почетные места официального иконостаса постсоветского государства.





Сказанное доказывает: миф про советский социализм так же нелеп, как и миф про постсоветский капитализм. Реальные хозяева нашей страны – не трудящиеся и даже не «врио-олигархи», а номенклатура, т.е. самоназначаемое и служащее самому себе чиновничество…





2. Постоянное переписывание истории под лозунгом «не позволим переписывать нашу историю» . Нет ни одного значимого факта или фигуры прошлого, оценка и трактовка которых не менялась… Еще недавно главным событием ХХ века считался Великий Октябрь, а теперь про Октябрь – все тише, теперь главное — «Великая Победа»… При Сталине Иосиф Виссарионович был «великим вождем всех народов», при Хрущеве он оказался «нарушителем ленинских норм партийной жизни, виновным в организации массовых репрессий», при Брежневе 18 лет имя Сталина, как и имя Хрущева, упоминать запрещалось, при Горбачеве деятельность Сталина подверглась сокрушительной критике.





…23 августа 1939 года в Москве был подписан «секретный протокол» к пакту Молотова-Риббентропа, определивший «границу сфер интересов Германии и СССР». «Интересами ССССР» объявлялись Финляндия, Эстония, Латвия, часть Литвы, часть Польши и Бессарабия. 50 лет СССР категорически отрицал существование этого документа. В 1989 году «Секретный протокол» был опубликован, Верховный Совет признал его аморальным и политически неприемлемым. В последние годы Протокол оценивается как правильный, как соглашение, которое помогло СССР лучше подготовиться к войне. Еще примеры? При Сталине отцом Победы был, не поверите,… Сталин, при Хрущеве – Хрущев, при Брежневе – Брежнев, сейчас – опять Сталин…





Вы правильно продолжаете — мы живем в системе, где не только отдельные персоналии, но и огромные массы людей то подвергаются репрессиям, то – реабилитируется, то, снова,… и т.д. Ответ на вопрос – почему это происходит – прост — официальную картину прошлого постоянно переписывают потому, что она лжива!





3. Что мы отмечаем 9 мая? Победа в войне часто становится праздником. Правда, победа значима не сама по себе, не как некий самозамкнутый языческий акт. Она важна, когда позволяет народу-победителю продолжить свою цивилизационную миссию и двигаться к цели, достижение которой было прервано.

Победа 53-х государств антигитлеровской коалиции во ВМВ дала возможность ряду стран восстановить свою свободу и суверенитет, она, также, помогла немцам очиститься от нацизма. А вот СССР продолжал бессмысленное комстроительство еще 45 лет! Война показала несостоятельность советской экономики. Сталин признавал – «без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор III Рейха и проиграл бы в этой войне». Контрпродуктивной оказалась и госидеология. С первых дней войны советскую символику заменяли русской (3 июля появились «братья и сестры», а не «товарищи», затем — ордена Суворова, Кутузова,…, в армию вернулись русские погоны и офицерские звания…, Интернационал сменил патриотический Гимн, была восстановлена РПЦ и распущен Коминтерн…). Не забудем чего стоила «великая победа» — потери СССР во ВМВ (42 миллиона человек) — в 60 раз превышают потери в ПМВ (700 тыс. человек)! Так что мы отмечаем 9 мая?





Сказанное подтверждает несостоятельность старой комидеологии, ее ново-старых ответвлений, а также всю политологическую конструкцию, возведенную на этих основаниях.





ПОЧЕМУ СССР НЕ ПРЕДОТВРАЩАЛ, А РАЗВЯЗЫВАЛ ВМВ





Летом 1939 года ТАСС сообщил: по инициативе Англии и Франции, в Москве идут трехсторонние переговоры с целью создания новой АНТАНТы. Но, в конце августа, Москва объявила переговоры бесполезными и их прервала. А 23 августа был подписан «Договор о ненападении» с Германией и, к нему, — Секретный протокол. В соответствии с достигнутыми договоренностями, Рейх спустя неделю, а Сталин — через три недели напали на Польшу и начали ВМВ. (Потеряв два года, после 22 июня 1941-го, СССР вернулся к переговорам с Англией, и заключил соответствующие соглашения).





Реальная цель Сталина в англо-франко-советских контактах заключалась в том, чтобы показать Гитлеру – у нас есть отличные потенциальные союзники, фюреру следует пойти на максимальные уступки. В Рейхе помнили завет Бисмарка – воевать на два фронта немцы не могут! Поэтому Берлин поддержал сталинские требования новых территорий. Добавлю, что в 1939 году Вермахт был еще слаб и не представлял угрозу для СССР… Захватив и разделив со Сталиным Польшу, Гитлер поверил Москве. А к середине 41-ого года, оккупировав, при экономической поддержке СССР, большую часть Европы, Рейх нарастил военный потенциал и пришел к выводу — пора напасть на Россию.









Из сказанного следует, что в 1939 году Сталин дважды мог предотвратить ВМВ! Договорись он с Англией и Францией, и фюрер не стал бы развязывать войну в Европе. А если бы Сталин проявил «благородное коварство» и договорившись с Гитлером о разделе Польши, сорвал бы это соглашение и пришел в сентябре-39 на помощь полякам, мы бы вместе разгромили фюрера!





Спрашивается – почему же Сталин поступил иначе? Конечно, аппаратный игрок не был военным стратегом и постоянно допускал ошибки. Но были же у него какие-то основания действовать по-своему! Остановимся на этом чуть подробней. Сталин предпочел АНТАНТе дружбу с Гитлером уже потому, что с фюрером он мог договориться о разделе Европы и передаче под советский контроль огромных территорий от Финляндии до Румынии. С Англией и Францией такой сговор был невозможен…





Вторая причина гораздо глубже, она вытекает из самой природы советского строя. Дело в том, что большевики никогда не стремились к миру, они стремились к войне! Захватив власть в Петрограде, Ленин заявил о скорой победе мировой революции. «Мы раздуем пожар мировой, церкви и тюрьмы сровняем с землей…», пели красноармейцы. Будучи фанатиками идеи, ленинцы все же понимали какое невиданное злодеяние они совершают. Поэтому они ждали, что весь мир поднимется против красной чумы. Значит мир должен пасть под натиском «пролетарской революции». Но уже к 1922 году Ленин убедился — неоднократные попытки Москвы организовать «революции» заканчиваются провалом. Было решено – не отменяя лозунг «мировой революции», в действительности, ее не подгонять, а готовить войну. Завоевав соседние страны, там будет легко навязать «власть советов»… Наскоро залатав жуткие потери, понесенные в Гражданской войне, отменив НЭП и объявив эпоху Великого перелома, Сталин продолжил ускоренную подготовку к большой войне. В середине 30-ых выяснилось, что планы Фюрера и Вождя совпадают, после противостояния в Испании, они стали союзниками. Обе стороны мечтали о войне!





ПОЧЕМУ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ НЕОБХОДИМО НАШИМ ВЛАСТЯМ И ЧТО МЕШАЕТ ЕГО ПРОВЕСТИ?





Несмотря на то, что ХХ1 век давно наступил, нынешняя власть вынуждена идентифицировать себя с Победой в 45-ом. Когда настоящее ассоциируется с провалами, достижения приходится искать в прошлом. Это обстоятельство вполне очевидно. Но назову и другие факторы.





…Тоталитарно-авторитарный характер советско-постсоветского государства постоянно порождает многочисленные противоречия. Вот одно из них. Власть регулярно принимает неправильные решения, поскольку действует в интересах самой себя, а не общества. Но номенклатура желает сохраняться вечно, что делает невозможным признание своих ошибок. В итоге непрерывно воспроизводится проблема поиска «козла отпущения». Официальная советско-постсоветская история – это история создания врагов, как внутри, так и вне страны. Авторитарная власть без врагов жить не может.





История СССР – это борьба с контрреволюцией, с врагами народа, кулаками, антисоветчиками, диссидентами, экстремистами… Но это и борьба с «интервентами», с иностранными шпионами, с «дядей Сэмом» и тлетворным Западом, с гейропой и пиндосами… В такой системе отношений борьба с национал-социализмом, действительно напавшим на нашу страну, и «победобесие» становятся мейнстримом всего идеологического процесса, его важнейшей составляющей. Как говорится, если бы войны не было, ее следовало придумать! Культ преодоления нечеловеческих страданий, выпавших на долю нашего народа, культ готовности к смерти за родину – это константа постсоветского мифа.





Кратко перечислю, но не стану подробно останавливаться на множестве фактов и факторов, придающих дню 9 мая смысл отличный от официального. …Как известно, ВМВ закончилась 2 сентября, а не 9 мая. …Победило 53 государства антигитлеровской коалиции, одним из которых был Советский Союз… Дело не только в том, что СССР нет 30 лет, нет советского народа-победителя. Бесчестно «забывать», что Союз состоял из 16 республик, а не одной РСФСР. …В 1946-47 годах Сталин организовал третий искусственный «победный» голодомор, унесший жизни 2 миллионов человек. Так он боролся с фронтовиками, вернувшимися домой и ожидавшими, что колхозы, Гулаг и НКВД будут распущены. Также он подавил партизанское движение, которое начинало бороться уже не с фашистами, а со сталинщиной…





Назову другое фундаментальное противоречие, порождаемое авторитарной системой. Международное празднование 9 мая желательно для нынешней власти из-за ее претензий на особое место и особую роль в мировой истории. Присутствие высоких гостей должно эти претензии подтвердить. Однако номенклатурные амбиции всякий раз наталкиваются на препятствия, порождаемые самим авторитаризмом.

Вспомним Олимпийские игры 1980 года. Партократы долго мечтали сделать Москву центром крупных международных мероприятий (не альтернативных – как всемирный фестиваль молодежи), а общемировых. И вот, казалось, цель достигнута. Москва объявлена спортивной столицей мира… Но в декабре 1979 года советские войска вошли в Кабул, началась афганская война. В результате спортивные делегации многих стран отказались к нам ехать. Праздник спорта прошел с пустой трибуной… Шли годы, в 2014-м в Сочи открылась зимняя Олимпиада. Наши спортсмены завоевали множество медалей… А через год их пришлось вернуть, позорный мельдоний выбил Россию из мирового спорта.









Что будет 9 мая? Москва готова принять зарубежные делегации. Но недавние заявления наших политиков про 1945 и 1968 годы, заставили президента Чехии объявить – он не уверен, что примет участие в празднованиях. Прозвучавшие из Кремля обвинения Польши в «развязывании ВМВ», привели к тому, что руководители этой страны не только не приедут на парад победы. Они потребовали от РФ репарации за начало войны. Президент Украины В. Зеленский также присоединился к обвинению СССР в развязывании ВМВ. Президент Лукашенко до сих пор не решил – поедет ли он в Москву… Скоро мы узнаем — будет ли Макрон единственным гостем на Красной площади….





Добавлю, что стремление помпезно отметить юбилей ведет не только к международным осложнениям, но и к нежелательным, для власти, изменениям общественного сознания внутри страны. В преддверии 75-летия, в рамках диссидентской социальной науки появляется ряд новых работ, проясняющих, несмотря на «архивный ГУЛАГ», сфальсифицированные идеологами вопросы. Среди них – темы начала войны, масштаб потерь, т.н. Ленинградская блокада и т.д. Официальная мифология ВОВ все яснее демонстрирует свою несостоятельность.





ПОЧЕМУ ПАСЕ И ОБСЕ ПРАВЫ – СТАЛИН НЕ ЛУЧШЕ ГИТЛЕРА ИЛИ КАК НАМ ПРЕОДОЛЕТЬ АНТИИСТОРИЗМ?





Конец 19 века стал в Европе периодом цивилизационного кризиса. Христианский Бог перестал восприниматься как начало всего сущего, как мера всех вещей и отношений, как утверждение высших моральных, правовых и эстетических ценности. Вера уступила атеизму. Но общество, как и прежде, нуждалось в высших авторитетах, в идеалах и ориентирах. И в мир пришли «человеко-боги» — самозванные вожди, фюреры, дуче, каудильо и т.д. Европейские народы приняли их за лидеров, но вождизм привел к тяжелым потерям и быстро себя исчерпал. Тогда европейцы решили – от Бога мы ушли, вождям не доверяем, остается верить в самих себя. Так возник культ свободы. Но в России мы до сих пор не смогла избавиться от давно исчерпавшего себя вождизма… Только пройдя путь, которым прошли наши европейские соседи, подвергнув критике ленино-сталинщину, мы сможем возродить себя, свою историю и свою страну!



