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Есть предложение! Северинец призвал Лукашенко компенсировать разницу с российской нефтью за счет своего личного фонда

Сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец заявил, что Президент Беларуси Александр Лукашенко должен срочно договориться с Польшей, Украиной и Латвией по поводу «организации реверса нефти по трубам», в чем ему помогут Соединенные Штаты Америки.

Источник фото: ТАСС
 
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Госсекретарь США Майкл Помпео предложил на 100% обеспечить Беларусь энергоносителями по конкурентным ценам. Если Лукашенко действительно готов защищать независимость - он срочно договориться с Польшей, Украиной и Латвией по поводу портов и реверса по трубам (Штаты помогут), заключить контракты и компенсировать разницу с российской нефтью и газом за счет своего личного фонда. А если Лукашенко остался Лукашенко, каким мы его знаем - он продаст предложение Помпео Путину за очередные миллиардные скидки и кредиты, и снова упадет в кремлевскую кабалу», - написал Северинец.
 
Ранее Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что американские производители готовы обеспечить нашу страну нефтью на 100% по конкурентным ценам, пишет politring.com
Напомним, что Президент Александр Лукашенко провел встречу с прибывшим в Минск Госсекретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео, заявив, что Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир.
В свою очередь, Помпео отметил, что в США ожидают углубления сотрудничества с Беларусью, и при этом не хотят ставить перед выбором, с кем ей лучше развивать отношения.
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