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Анна Канопацкая: «В отличие от самого "бедного" президента я умею хорошо зарабатывать»

Канопацкая похвасталась в facebook.com покупкой нового авто

Источник фото: Facebook/ Анна Канопацкая
 
Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая похвасталась покупкой нового автомобиля, при этом упрекнув Президента Александра Лукашенко в «бедность».
Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
«От черно-черных машинок мне грустно, красно-черные уже получше, красно-белая - то что надо! С кабриолетом повременю пока- снег выпал, возьму зимний вариант. В отличие от самого "бедного" президента в мире, у которого четверть века "ничего нет", я умею и хорошо зарабатывать, и красиво тратить!» - написала Канопацкая.
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