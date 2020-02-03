Источник фото: Facebook/ Анна Канопацкая

Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая похвасталась покупкой нового автомобиля, при этом упрекнув Президента Александра Лукашенко в «бедность».

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«От черно-черных машинок мне грустно, красно-черные уже получше, красно-белая - то что надо! С кабриолетом повременю пока- снег выпал, возьму зимний вариант. В отличие от самого "бедного" президента в мире, у которого четверть века "ничего нет", я умею и хорошо зарабатывать, и красиво тратить!» - написала Канопацкая.



