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Эрдоган на встрече с Зеленским в Киеве: "Слава Украине!"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слав Украине!" после того, как вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским прослушал гимн Украины.

Соответствующее видео опубликовано на официальной странице офиса президента Украины в Facebook.

На видео Эрдоган вместе с Зеленским прошли по красной дорожке, после чего турецкий лидер повернулся лицом к микрофону и, обращаясь к караулу, сказал: «Слава Украине!» Военнослужащие в ответ произнесли фразу: «Героям слава!».

после 8.50

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, затем лидеры двух стран направились на встречу в формате тет-а-тет. 

Незадолго до поездки в Киев Эрдоган заявил, что первым делом будет обсуждать положение крымских татар на полуострове, лккупацию которого Россией Турция считает незаконной.
Источник: lenta.ru
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