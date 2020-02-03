Павел Усов: В Кремле уверены - уход Лукашенко от Москвы невозможен

Внешняя политика США эпохи Трампа характерна своей малопредсказуемостью. И не только в нашем регионе, а вообще. И эта непредсказуемость предостерегает от оптимистических оценок приезда Помпео.





Госсекретарь США Майк Помпео заверил Александра Лукашенко в американской поддержке белорусского суверенитета и независимости, пообещал очень скорое возвращение посла в Беларусь, американскую нефть в любых объемах по конкурентной цене, но со снятием санкций не обнадежил — США ждут прогресса с соблюдением прав человека в Беларуси.





Зайти на российское поле





Визит должен был, как говорилось в предваряющем сообщении Госдепартамента, «подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси, а также подтвердить наше желание нормализовать двусторонние отношения».





Павел Усов, - но это все же декларация, за которой находится мало реального. Очевидно, что никто на Западе за Беларусь в случае реализации кремлевского плана принудительной интеграции не вступится, защищать пресловутый белорусский суверенитет никто не будет». «О независимости и суверенитете звучит красиво, - отмечает в интервью Thinktanks.by директор варшавского Центра политического анализа и прогнозов, - но это все же декларация, за которой находится мало реального. Очевидно, что никто на Западе за Беларусь в случае реализации кремлевского плана принудительной интеграции не вступится, защищать пресловутый белорусский суверенитет никто не будет».





«Посыл западных политиков мы неоднократно слышали, он звучит примерно так: если белорусский народ решит интегрироваться с Россией, то западный мир будет уважать волю белорусского народа. Запад не будет противостоять формам интеграции, если они будут выглядеть хотя бы минимально легальными. А еще, напомню, Беларусь находится в военном союзе с Россией», - сказал политолог.





Вместе с тем, как отметил Павел Усов, поездка Помпео по странам бывшего СССР показывает, что Трамп пытается зайти на поле политического влияния России, хотя никакой внятной стратегии в отношении той же Беларуси у США нет.





«Как впрочем, нет и у Евросоюза — только заявления и визиты. Высокопоставленных персон из США и ЕС в последние годы в Беларуси побывало немало, вместе с тем, никаких действий, помимо заявлений о диалоге, сам диалог не предполагает, судя по всему. Но это в равной степени относится и к Минску — тут тоже не просматривается четкой стратегии выстраивания отношений с Западом», - считает Павел Усов.





Остались с санкциями





«Для Беларуси было важным полное снятие санкций против белорусских предприятий — с возвращением посла уже раньше договорились. Конечно, наивно было ожидать, что белорусские власти срочно начнут исправлять ситуацию с правами человека. А ведь без этих шагов белорусских властей встречных американских не будет.





С другой стороны, визит Помпео, его двухчасовая встреча с белорусским правителем — это формальное признание легитимности президента Александра Лукашенко. Отмечу, что внешняя политика США эпохи Трампа характерна своей малопредсказуемостью. И не только в нашем регионе, а вообще. И эта непредсказуемость предостерегает от оптимистических оценок приезда Помпео и ставит вопрос о содержательности визита Помпео и его последствиях», - сказал Павел Усов.





Кремль спокоен





Несмотря на массу статей на российских ресурсах, обвиняющих в западном крене Лукашенко, в Кремле за Беларусь не беспокоятся, считает политолог.





«Конечно же, в Кремле понимают, что бояться им нечего, что уход Лукашенко от Москвы невозможен. Демонстрация демонстрацией, но привязан Лукашенко к Кремлю. Да, Минск использует в условиях экономической и информационной войны с Россией прозападную риторику.





Но в российских элитах во все эти слова давно не верят, там прекрасно понимают, что без глубоких реформ внутри Беларуси какого-то реального разворота на Запад не будет, что к фундаментальным переменам Лукашенко не готов и не будет готов. И прекрасно понимают, что все это — традиционный шантаж Минска, но шантаж, который совершенно не пугает.





В Москве уже давно все хорошо оценивают реальное положение вещей, - сказал Павел Усов. - Уйдет за американской нефтью? Сомнительно, если вспомнить, что даже практически бесплатная венесуэльская нефть оказалась слишком дорогой для Минска из-за сложностей логистики. А в США альтруистов-нефтеторговцев нет».









Визит для внутреннего потребления?





Павел Усов не исключает, что вояж Помпео рассчитан больше на сами США:





«В Соединенных Штатах уже давно присутствует политический кризис, кризис между демократами и республиканцами, Конгрессом и Трампом. Впереди выборы. «Русский мотив», мотив союзничества Трампа с Путиным будет там конечно звучать. Возможно, через этот вояж Помпео по странам бывшего СССР, по зоне влияния России Трамп попытается продемонстрировать, что он не союзник Путина. Это может быть элементом американской внутренней игры».