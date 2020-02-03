



«Я считаю, что визит министра иностранных дел сюда, в этот уголок, и наша совместная встреча здесь — это яркий пример того, что наши страны стремятся жить в добрососедстве. Конечно, бывают и какие-то политические разногласия, но мы все заинтересованы в том, чтобы мы все жили в мире и покое.





Я хотел бы уверить вас, что белорусское государство будет делать все, чтобы и у вас жизнь была красивой, уютной и чтобы наша страна жила в мире со всеми соседями», — подчеркнул Владимир Макей.





Министр отметил символичность встречи именно в Рымдюнах. «Потому что здесь, в Рымдюнах, в Гервятах, живет больше тысячи литовцев. А всего в Беларуси литовская диаспора насчитывает более 5 тысяч человек. Мы когда-то жили в одной стране и тут, на Гродненщине, сохранился целый ряд памятников», — отметил он.





Так, привел примеры Владимир Макей, Новогрудок когда-то был столицей Великого княжества Литовского, в Лиде великий князь Гедимин построил замок.







