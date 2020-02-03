В Кремле прокомментировали визит Помпео в Беларусь

"Вряд ли можно говорить о сверх быстром сближении (Беларуси и США - прим. БП).

Мы не можем и не хотим комментировать контакты партнеров с третьими странами - это их суверенное право.





У нас свои отношения с Беларусью, они носят союзнический характер. У нас на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть проблемные моменты, которые проговариваются", - цитирует Пескова "Вы слушали Маяк".







