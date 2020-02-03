Телеграм-канал: дело Шеремета пытаются замять на самом высоком уровне

На минувшей неделе Офис генпрокурора поставил под сомнение работу полиции по делу убитого в 2016 году журналиста Павла Шеремета.





С учетом того, что накануне в "Слуге народа" заявили о зависимости пребывания главы МВД Авакова в своей должности от успехов в деле Шеремета, позиция ОГПУ была воспринята как тревожный звонок для министра и, возможно, пролог к его отставке.





С другой стороны, дело Шеремета объективно пока не радует прогрессом. За полтора месяца с предъявления первых подозрений прямых улик против трех арестованных волонтеров следствие не предъявило.





А учитывая давление уже не только со стороны националистов из группы поддержки подозреваемых, но и сверху (от Генпрокуратуры), получила распространение версия о том, что суд теперь вообще может отпустить их из-под ареста (атошнице Дугарь его уже смягчили). И тогда дело просто развалится.









Однако в последние дни начала появляться новая информация по убийству Шеремета. Которая показывает, что у следствия еще есть некоторые козыри в рукаве.





Особенно интересны утечки телефонных разговоров, которые подтверждают возможную причастность СБУ к этой истории.





Страна " публикует новые данные по делу журналиста.





Аудио Пумы, Бучи и Кузьменко

Юрист Андрей Портнов опубликовал три аудиозаписи, которые проливают свет если не на само убийство Шеремета, то на людей, которые могли быть к нему причастны.





В них, в частности, фигурирует атошник Буча – Владислав Грищенко. Который официально подозреваемым в деле не является, хотя изначально Аваков говорил, что взрывчатка, которой убили Шеремета, похожа на ту, что использовал Грищенко на другом преступлении. При этом, по первоначальной информации, Грищенко и его супруга Инна (Пума) могли иметь отношение и к взрыву авто журналиста.





Сейчас Буча находится в СИЗО. На первой записи он общается с неким Андреем Омельченко – как сообщает Портнов, это сотрудник СБУ.





Грищенко рассказывает куратору, что "нас начинают крутить к делу Шеремета". На что Омельченко советует ему ничего не подписывать, "я не я и хата не моя".





Также СБУшник говорит о загадочной смерти соратника Бучи Ивана Вакуленко (Пистолета), который, по официальной версии, застрелился после вызова на допрос по делу Шеремета.





Омельченко удивляется, что рядом с ним нашли стреляную гильзу, хотя стрелялся Вакуленко якобы из помпового ружья.









Второе аудио с Бучей касается его разговора с женой – Инной (Пумой). Она осенью была арестована по делу своего мужа, который пытался убить предпринимателя в Ивано-Франковской области.





Разговор происходил, когда Инна была еще на свободе. Супруги обсуждают идею Бучи свалить убийство Шеремета на умершего к тому времени Пистолета.





Впрочем, непонятно, причастны ли они к смерти журналиста. Влад рассказал жене, что полиция "крутит" его на дело Шеремета. И не будет ли разумным дать правоохранителям то, что они хотят. Чтобы выйти с ними на сделку и уйти от ответственности по другому преступлению.





"Чтобы прийти к обоюдному с ними решению: они через Киев закрывают вот всю эту х@йню, а мы якобы подтверждаем, шо Ваня причастен к этому. И ссылаемся на покойного Ваню по этому журналисту", – говорит Буча.





Жена его отговаривает, обещая, что и сама это сделает, если будет необходимо, а мужу надо молчать. Потом она называет идею мужа "поэмой" и "фантастикой". "Чем меньше врешь, тем меньше запутаешься, понял?".









Эта беседа, возможно, проливает свет на то, почему МВД так и не включило Пуму и Бучу в дело Шеремета. Из разговора следует, что такие попытки были. И, чтобы их купировать, Грищенко даже собирался заявить, что журналиста убил Пистолет, и помочь полиции таким образом "раскрыть" дело.





Но, судя по всему, от этой идеи Буча отказался.









Третья запись касается подозреваемой Юлии Кузьменко. Она общается с Василисой Мазурчук – бывшим пресс-офицером батальонов "Донбасс" и "Днепр-1".





Как говорит Портнов, Мазурчук – жена офицера СБУ, консультанта-эксперта по оперативным вопросам 1-го отдела 5-го Управления Департамента контрразведки СБУ.





"Этот сотрудник СБУ был одним из тех, кто формировал крышу для радикалов, которые осуществляли в нашей стране умышленные убийства, насилие, под видом волонтеров, военных героев, патриотов и героев Революции Майдана", – сообщил Портнов.





Василиса жалуется, что подразделение мужа собираются при новой власти распускать. "Пятерки не будет... Пришел главный клоун. Баканов реально разваливает службу", –говорит Мазурчук.





"Ж@па, конечно", – реагирует Кузьменко.









После публикации этой записи Мазурчук в Facebook признала ее аутентичность, уточнив, что оттуда "вырезан смех и ключевые слова". Также она опубликовала переписку со спикером МВД Артемом Шевченко, в которой выставляет ему претензии, что МВД "продает записи".





Шевченко, в свою очередь, говорит, что Кузьменко и Антоненко убили "русского агента Шеремета", но действовали вслепую – не знали, кого идут ликвидировать. Поэтому от них требуется рассказать, кто их на это надоумил.





Впрочем, Шевченко прямо говорит, кто именно надоумил подозреваемых совершить убийство Шеремета: "Ваши друзья опера-контрики (сотрудники контрразведки СБУ. – Ред.) накосячили, втянули ребят в мокрое и нам кинули расследовать".





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В целом записи, опубликованные Портновым, проливают свет на два момента:





1. Связь Бучи и, возможно, Юлии Кузьменко с СБУ. Также намек на эту связь всего движения активистов и ветеранов. И это очень интересная ветка, которая может вывести на заказчика преступления. Особенно занятный момент – это совет "ничего не подписывать" по делу Шеремета.





2. Буча хотел прикрыться умершим Пистолетом, чтобы его перестали "крутить" по делу Шеремета ("Страна" уже рассказывала, что его проверяли на причастность к этому убийству еще летом). Однако вряд ли это можно трактовать как признание: скорее всего, Грищенко надеялся с помощью этой хитрой комбинации получить некое смягчение по делу, за которое он был арестован.









3. В МВД, судя по переписке Артема Шевченко, полагают, что заказчики убийства Шеремета находятся в контрразведке СБУ. Правда, означает ли это, что вскоре последует предъявление подозрений конкретным работникам спецслужбы – пока вопрос открытый.





Как пишет в этой связи телеграм-канал Зе-Рада, "МВД сливает оперативные данные про убийство Павла Шеремета. Нам удалось выяснить, что аудиопленки переговоров между Владиславом Грищенко и Инной Грищенко слили Портнову из МВД по поручению Авакова.





Дело пытаются замять на самом высоком уровне, а единственный шанс заставить власть расследовать дело убийства Шеремета - это общественный резонанс. Министр МВД не хочет быть крайним в этом деле, что он не справился с расследованием, вот и принял решение сливать всю оперативную информацию. Там аудио разговоров на 200 часов и все это не по телефонной связи как вы понимаете.





Сливать информацию будут частями, а самое интересное будет в конце. Где департамент киберполиции слушал оперативников СБУ. Вот там самое интересное", - утверждает телеграм-канал.





Шашлык, которого не было. Другая информация по делу

Часть новой информации по делу обнародовала и полиция.





МВД опровергло ряд тезисов защиты. Например, что у Андрея Антоненко есть алиби. Ранее его друг Алексей Ермолов говорил, что Риффмастер в момент убийства находился у него дома в Ворзеле, где они жарили шашлык.





Полиция провела проверку и установила, что эта информация – ложь. В МВД решили рассекретить видео допроса Ермолова, на котором он опроверг эту информацию сам. Пустив перед этим его комментарий в СМИ про "мясо".





"Перепутал дату", – сказал на допросе Ермолов.









Впрочем, Ермолова не привлекут за дачу ложных показаний, поскольку он рассказывал об алиби не во время допроса, а на ТВ.





Другой ответ ведомства Авакова касался СБУшника Андрея Омельченко, который инструктировал Бучу, как вести себя по делу Шеремета. В МВД пообещали вызвать его на допрос.





"В связи с этим фактом (публикацией Портновым записи разговора. – Ред.) мы уже сделали запрос в СБУ, чтобы установить, есть ли такой человек там, действительно ли он там служит и какую должность занимает. Нас самих удивил этот разговор. Он имеет место быть. Еще раз подчеркиваю, что мы узнали из открытых источников об этом, проверяем. Обязательно вызовем Андрея Омельченко на допрос. И узнаем конкретные обстоятельства", – заявил следователь по особо важным делам Главного следственного управления Нацполиции Алексей Катынский "Стране".





Параллельно Портнов опубликовал еще одно опровержение защиты Кузьменко и Антоненко. Адвокат говорил, что они едва знакомы и виделись буквально два-три раза в жизни.









"Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета "музыкант" Антоненко врал, заявляя, что полноценное знакомство с подозреваемой "врачом" Кузьменко у него состоялось после убийства журналиста на концерте 21 июля 2016 года.





По добытым мной данным, фигуранты имели 14 телефонных соединений и 89 контактов в Facebook еще до убийства и 90 (74 звонка, 16 смс) и 163 контакта в Facebook после трагедии.





Кроме того, у Антоненко было 15 звонков с мужем Кузьменко Кияном до убийства Павла и 253 соединения после его убийства", – написал юрист в Telegram.





Портнов также опубликовал фото, на котором изображены Риффмастер и Лиса – прозвища главных подозреваемых.