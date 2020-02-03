По информации телеграмм-канала Nexta, у Лукашенко появился частный бизнес-джет Gulfstream G550 с бортовым номером EW-001PJ. Со ссылкой на источники в Национальном аэропорту «Минск» NEXTA утверждает, что новый самолет впервые прибыл в Минск еще во второй половине сентября. Самолет купила частная австрийская компания и перегнала его в Минск.





Свой пока единственный рейс этот самолет с цветами государственного флага сделал в Варшаву. Стоимость бизнес-самолета, по каталогу, составляет $61,5 млн, пишет телеграмм-канал.





Наталья Эйсмонт, отвечая за вопрос радио "Ни личных, ни частных самолетов у президента Беларуси никогда не было, нет сейчас. И, скорее всего, не будет - исходя из той цены, которую вы назвали", - сказала, отвечая за вопрос радио Свабода









Сколько же самолетов в авиапарке Александра Лукашенко? Официальная версия





«Что касается государственного самолета, которым сейчас пользуется во время зарубежных визитов глава государства, могу вас проинформировать: он давно выработал свой ресурс, сроки эксплуатации вышли. И сегодня как раз стоит вопрос, где найти средства на приобретение нового государственного самолета. Но денег на эти цели пока нет, хотя и предложения от авиакомпаний поступали.





И, кстати, еще о самолете, который сейчас используется. Напомню, что на момент покупки он уже был "бывшим в эксплуатации". Его покупали у президента Туркменистана за полцены», - сказала Наталья Эйсмонт.





В пресс-службе Национального аэропорта корреспонденту Свабоды сказали, что не имеют информации о самолете Gulfstream G550 с бортовым номером EW-001PJ и посоветовали обратиться в президентскую пресс-службу.





На чем летал Лукашенко?





Самолет, которым пользуется Лукашенко в зарубежных поездках, - Воeing 767, купленный в Туркменистане 7 лет назад. Он принадлежал бывшему президенту этой страны Сапармурату Ниязову. Этой машине 14 лет.





Борт главы Беларуси в аэропорту столицы Кыргызстана, 2016 год





А вот вертолету, которым до сих пор Александр Лукашенко пользовался чаще всего, уже 23 года - это вертолет Ми-172 (модернизированный Ми-8АМТ) с бортовым номером EW-002DA. Этот вертолет был специально изготовлен на Казанском вертолетном заводе (Россия), 20 лет назад его цена была около 4 миллионов долларов.





Также Александр Лукашенко во время своего правления пользовался вертолетом Ми-8 с бортовым номером EW-001DA и Ми-8 с бортовым номером EW-25049. Кстати, когда итальянский вертолет AW139 пройдет регистрацию, его номер также будет начинаться на EW - это авиационный код Беларуси.





До самолета Boeing 767 Александр Лукашенко пользовался более скромной моделью - Boeing 737, а еще раньше - советским самолетом Ту-154 в VIP-компоновке, который был куплен новым в 1995 году. Этот самолет недавно выставляли на продажу.