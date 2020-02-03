28 января в официальных аккаунтах пресс-службы Минобороны была опубликована инфографика о новой снайперской винтовке. Речь идет о первой снайперской винтовке «SCR-TigerBY», произведенной в Беларуси, пишет reform.by





Ее презентовали весной 2019 года на выставке Milex. Сообщалось, что ее производит одно из дочерних предприятий спецэкспортера «Белспецвнештехника» — ООО «БСВТ – Новые технологии».









О новинке написали многие беларусские и иностранные СМИ, после чего появился комментарий в Facebook сооснователя компании Sureshot Armament Group Валентина Власенко. Он обвинил беларусов в плагиате и обратил внимание на шасси СВД и комплект приклада для СВД, которые защищены патентом РФ.





«На выставке в Минске весной этого года (прошлого — прим. reform.by) БСВТ на своем стенде показало вот этот тигр в шасси с прикладом и тп. Самое смешное — все наши логотипы (SAG, зарегистрированный товарный знак) там стоят (бок шасси и тыльник приклада)», — описал ситуацию Валентин Власенко.





«Поскольку на территории РФ все защищено патентом, то любая сделка по приобретению контрафактной продукции за государственные деньги будет оспорена в суде. И, поверьте, успешно оспорена. Так что, если вам рассказывают белорусы про сладкий ценник — не ведитесь», — заявил сооснователь Sureshot Armament Group.









Спустя сутки пресс-служба Минобороны удалила все сообщения о винтовке и пока никак не прокомментировала ситуацию.







