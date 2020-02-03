UDF.BY рассказывает интересные факты из его биографии.









Лукашенко напутствовал его на новом посту чудными словами





Руководитель страны поставил Вадиму Зарянкину странную задачу. Лукашенко заявил, что поскольку Витебск – многонациональный город Беларуси, то дух толерантности должен в нем сохраняться и приумножаться.





«Образцово славянский город, где нашли свое место представители всех национальностей - от евреев до русских, я уже не говорю о белорусах», – отметил руководитель страны.





Но данные переписи 2009 года говорят о том, что Витебск ничем не отличается от других городов страны. Белорусов здесь больше 80%, русских – около 12%, украинцев – 1,3%. Представителей других национальностей – меньше процента.





Возможно, произнося свое напутствие, Лукашенко руководствовался представлениями из прошлого. Но в любом случае его слова о «многонациональном городе» прозвучали чудно.





Работал по линии комсомола до распада СССР





Любопытная деталь из биографии 56-летнего уроженца деревни Бель Дубровенского района. С 1986-го по 1992-й год он работал на разных должностях в Лиозненском районом комитете ЛКСМБ и Витебском областном комитете ЛКСМБ.





То есть как раз в то время, когда комсомол и партия утратили прежний авторитет и популярность. Но сменить работу Зарянкина заставил только распад коммунистической империи.





В Госконтроль он пришел в 2002 году, и больше оттуда не уходил, дослужившись до руководителя КГК по Витебской области.





На новой работе будет приличная зарплата





Это известно благодаря участию предыдущего председателя Витебского горисполкома Виктора Николайкина в парламентских выборах, прошедших осенью. В избирательную комиссию он подал сведения, что его годовой доход составил 43 990 рублей.





Это около 3660 рублей в месяц.



Проморгал коррупцию в Браславском райисполкоме





В 2000-х Зарянкин работал начальником управления контроля органов исполнительной власти Госконтроля Витебской области. Но после повышения он проморгал вопиющий случай в Браславе.





Местным райисполкомом руководили супруги Драневские, занимавшие посты председателя и начальника отдела экономики, – несмотря на то, что, по словам экспертов, это запрещают законы. В конце концов, они создали коррупционную схему. Теперь над супругами идет суд.









Контролировал подписку на журнал Госконтроля





Несколько лет назад от имени Вадима Зарянкина руководителям предприятий Витебской области была разослана факсограмма, где он просил вязь вопрос подписки на ведомственное издание на личный контроль – и сообщить в Госконтроль, на сколько экземпляров журнала в итоге подписались.





Возглавлял комиссию по контролю проведения ЦТ и вступительных испытаний в Витебской области





В прессе Зарянкин рассказывал по этому поводу, сколько абитуриентов были удалены с централизованного тестирования за пользование шпаргалками и мобильными телефонами. Обычно за год таких было всего 2-3 человека.





После разноса Лукашенко его ведомство обнаружило массовые факты «обосранных» коров на фермах

Весной прошлого года руководитель страны возмутился ситуацией на одной из ферм Шкловского района. В соседней Витебской области Зарянкин оперативно дал указание на проверку сельхозпредприятий.





В результате его подчиненные выявили, что на 23 фермах в 13 хозяйствах несвоевременно удалялся навоз, отсутствовала в достаточном количестве подстилка.