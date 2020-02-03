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Российский сенатор предсказал Лукашенко судьбу Януковича

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter’е визит госсекретаря США в Минск.

«США готовы на 100% обеспечить Беларусь нефтью по конкурентным ценам и пришлют нового посла «для вывода отношений на новый уровень». Так обещал Помпео в Минске. Узнаваемо: в своё время так «вывели на новый уровень» Януковича в Украине. Посол США Дж.Пайетт сыграл заметную роль», – написал Пушков.

В комментариях под твитом пользователи стали шутить, что «Ростов не резиновый».

Дело в том, что именно в Ростов сбежал бывший президент Украины Виктор Янукович после «Евромайдана».

Напомним, что 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские компании готовы на 100% обеспечить Беларусь нефтью.
Источник: belsat.eu
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