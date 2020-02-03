Карбалевич: Дистанцирование Беларуси от России увеличится

В первый день февраля в Минске с визитом находился государственный секретарь США Майкл Помпео. Он встретился с главой Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.





Что изменится в отношениях между странами после визита высокого американского гостя?





Отношения постепенно налаживаются, например, уже заявлено о возвращении в Минск американского посла, считает политолог Валерий Карбалевич. США, по его мнению, уже вступили в конкуренцию в этом регионе, причем не только с Россией, но и с Китаем, пишет "Завтра твоей страны"





— Не случайно Помпео побывал не только в Беларуси и Украине, но и в Казахстане и Узбекистане. Соединенные Штаты уже очень сильно присутствуют в Украине, в Польше, в странах Балтии, в том числе и в военной сфере. Единственным вакуумом была Беларусь. Особенно важен этот визит на фоне острого конфликта между Беларусью и Россией. Помпео активно акцентировал внимание на том, что он поддерживает суверенитет и независимость Беларуси, и даже заявил, что США могут предоставить энергоресурсы в необходимом для Беларуси стопроцентном объеме по конкурентным ценам.





Хотя Помпео и подчеркнул, что не ставится вопрос, что Беларусь должна выбирать между Россией и Западом. Но, можно сказать, что Помпео продемонстрировал готовность Соединенных Штатов вступить в конкуренцию за влияние на Беларусь, в том числе, и с Россией.





— Можно ли говорить о возможном изменении внешней политики Беларуси после визита Помпео и его заявлений?





— Внешняя политика любого государства не может меняться очень быстро. Внешняя политика Беларуси постепенно меняется с 2014 года, когда она не поддержала Россию в ее конфликте с Украиной и Западом и заняла позицию нейтралитета, стала претендовать на роль регионального миротворца.





После энергетического конфликта с Россией дистанцирование от России увеличится, потому что те цепи и рычаги, которые привязывали Беларусь к России, станут менее жесткими: если вы не даете нам льготных цен на нефть и газ, тогда не претендуйте на то, чтобы мы были сильно к вам привязаны.





— Последует ли какая-то реакция со стороны Москвы? Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже сообщил, что контакты президентов России и Беларуси в ближайшее время не планируются, хотя чуть раньше Лукашенко заявлял о том, что собирается продолжить переговоры с Путиным по условиям поставки российской нефти в Беларусь.





— Не стоит ожидать какой-то официальной реакции. Обвинять Беларусь в том, что мы нормализуем отношения, что мы только доводим дело до возвращения послов, на официальном уровне было бы нелогично. А какие-то телеграмм-каналы будут реагировать по-другому, мы уже к этому привыкли.





— Глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель заявил, что переговоры о приоритетах партнерства между Беларусью и ЕС близки к завершению. Есть ли у нас серьезные подвижки в этом направлении и когда ожидать этого завершения?





— Причиной того, почему дело не доходит до итогового подписания, является позиция Литвы, которая увязывает этот вопрос с атомной электростанцией. Тут особого прогресса я не вижу, как не вижу и причин, по которым Литва могла бы вдруг поменять свою позицию и перестать блокировать подписание этого соглашения. В этом вопросе я пессимист.