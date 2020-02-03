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Глава администрации Лукашенко пожаловался на кадровые проблемы вертикали

В кадровом реестре белорусского президента сегодня 836 должностей.

Многие звенья местной вертикали нуждаются в кадрах, заявил в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко, пишет tut.by.

Он рассказал, что в кадровом реестре диктатора сегодня 836 должностей. Это высшие должностные лица, руководители министерств, облисполкомов, райисполкомов, крупнейших предприятий страны и вузов. Только в прошлом году было 175 назначений на должности реестра — это каждый пятый.

Он признал, что сегодня в кадровом укреплении нуждаются многие звенья местной вертикали власти.

— Это должности председателей райисполкомов, в областных исполнительных комитетах. Работа эта проводится планово, приходят новые, молодые люди, — отметил Сергеенко.

Сергеенко отметил, что около 400 чиновников в прошлом году было привлечено к дисциплинарной ответственности за волокиту при рассмотрении заявлений граждан.
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